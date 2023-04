En video | Coachella: Rosalía brilló al lado de su novio Raw Alejandro con mucha química

Aunque ya había tocado en Coachella como solista en 2019, Bad Bunny dijo que la noche de este viernes fue un hito en su carrera exitosa. “Nunca ha habido alguien como yo antes”, dijo en español el gigante del reguetón.

Bad Bunny estuvo presente, el domingo, con su rumorada novia Kendall Jenner viendo el show de Rosalía.

Más destacados

Coachella abrió con la presentación de Blink-182, un espectáculo que fue anunciado apenas un día antes. El grupo exhibió su formación original, para goce redoblado de los asistentes mayores de treinta años.

Interpretaron éxitos como The Rock Show y What’s My Age Again. En el cierre, la multitud entonó la melancólica I Miss You y luego All The Small Things, destacó AFP.

Como si fuera poco el toque urbano en el festival, Becky G invitó al escenario a Natti Natasha, con la que cantó Sin pijama y posteriormente se dieron un beso sobre el escenario, que no se vio en la transmisión.