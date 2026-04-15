x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

La difícil situación de Flor Vargas: la actriz colombiana de más de 90 años atraviesa una crisis económica y de salud

La actriz, que apareció en producciones como El capo, Los Victorinos y Aquí no hay quien viva, vive sola en su apartamento con ayuda básica de cuidado personal. Sus dos hijos fallecieron hace varios años.

  • Flor Vargas, actriz colombiana reconocida por su participación en producciones como El capo y Los Victorinos, atraviesa una crisis económica y de salud a sus más de 90 años. FOTO Caracol TV
    Flor Vargas, actriz colombiana reconocida por su participación en producciones como El capo y Los Victorinos, atraviesa una crisis económica y de salud a sus más de 90 años. FOTO Caracol TV
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

Flor Vargas construyó durante décadas una de las trayectorias más reconocidas de la televisión colombiana. Integró elencos de producciones como La saga, negocio de familia, En los tacones de Eva, El capo, Los Victorinos, Los cuervos, Aquí no hay quien viva y Pero sigo siendo el rey, además de participar en teatro y cine.

Hoy, con más de 90 años, atraviesa una situación económica y de salud que la llevó a pedir ayuda pública.

La actriz vive en su apartamento, donde cuenta únicamente con el apoyo de una persona para tareas básicas de cuidado personal. Sus problemas de movilidad se han agravado con el tiempo. “No puedo caminar bien. Me he caído tres veces ya”, declaró en diálogo con el programa Bravíssimo. Las caídas le han impedido realizar actividades cotidianas de forma independiente, incluyendo bañarse.

La atención médica que recibe es limitada. “De la EPS me hacen, pero solo una semanal y a veces pasa un mes sin que me hagan la terapia”, confesó, señalando que requiere revisiones y sesiones regulares para hacer seguimiento a su evolución. A esto se suma una dificultad auditiva que le exige el uso de un dispositivo para comunicarse.

La situación económica es otro frente que la preocupa. Vargas mencionó que los gastos del día a día, entre servicios, administración y mercado, superan sus posibilidades actuales.

Lea también: Murió Michael Patrick, actor de Juego de Tronos: ¿qué le pasó?

Ante la posibilidad de un hogar geriátrico, fue directa: “Los hogares de dos millones son deprimentes, la verdad. Por eso, para morirme bien aburrida, bien triste y bien mal, prefiero hacerlo aquí en mi apartamento, tranquila”.

A su situación se suma la soledad. Sus dos hijos, entre ellos el también actor Manuel Cabral, fallecieron hace varios años. “Manuel ya cumplió 16 años de fallecido y Cecilia, la semana entrante, cumple siete años de haber partido”, dijo.

También le puede interesar: “No es una glorificación”: Juan Pablo Escobar defendió de las críticas a su nueva serie

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es Flor Vargas?
Flor Vargas es una actriz colombiana con una amplia trayectoria en televisión, cine y teatro, reconocida por su participación en producciones como El capo y Los Victorinos.
¿Qué enfermedad tiene Flor Vargas?
No se ha confirmado una enfermedad específica, pero presenta problemas de movilidad, caídas recurrentes y dificultades auditivas que afectan su calidad de vida.
¿Por qué Flor Vargas está pidiendo ayuda?
La actriz enfrenta dificultades económicas y atención médica insuficiente, lo que la llevó a hacer un llamado público ante la falta de apoyo y su situación de vulnerabilidad.

Temas recomendados

Entretenimiento
Farándula
Tendencias
Entrevistas
Actriz
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida