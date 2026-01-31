En busca de los +110: así es como se rastrean e identifican a los supercentenarios del mundo

En 2015, el fallecimiento de Misao Okawa, de 117 años, se hizo noticia por ser la persona más longeva del mundo. La muerte de la mujer que nació en medio de una tienda de kimonos en Japón en 1898 cruzó los más de 11.000 kilómetros que hay entre el país asiático y México, donde Fabrizio Villatoro, un joven mexicano, la vio en su televisor. Una década después, Villatoro recuerda la sorpresa que sintió al ver el reporte en el noticiero local y que lo primero que pensó fue: “¡Wow! Es increíble que haya existido una persona tan longeva”. Ya picado con el bicho de la curiosidad comenzó a buscar quién era la persona más longeva de México. “Pero no había nada de información, ningún registro oficial. Lo que sí encontré fue un foro de fanáticos de ese tema y desde ahí comencé a conversar con otras personas en el mundo que tienen la pasión de encontrar a los más longevos”, cuenta.
Lo que inició en sitios web de aficionados como Gerontology Wiki y The 100 Club terminó convirtiéndose en un trabajo de tiempo completo: hoy se dedica a “cazar” a los supercentenarios del mundo. Villatoro es el presidente en Latinoamérica de LongeviQuest, una plataforma que alberga la base de datos de las personas más longevas del planeta. Su labor consiste en buscar y confirmar a los más viejos de cada país para construir una base de datos fidedigna, respaldada por documentos que sustenten las edades de quienes allí figuran. Estos datos, además de satisfacer la curiosidad por identificar a las personas más longevas del mundo, son utilizados para investigación científica y sirven como insumo para que Guinness World Records, la máxima autoridad mundial en récords, certifique a los más longevos.
Desde 2022, esta plataforma –creada y dirigida por el historiador aficionado Ben Meyers– está activa y actualmente cuenta con más de 50 miembros oficiales en todo el mundo, cifra que asciende a cerca de 200 colaboradores si se tiene en cuenta a los voluntarios. Además de Latinoamérica, LongeviQuest cuenta con “cazadores” en Europa, Norteamérica y Asia. En la región, están presentes en países como Argentina, Costa Rica, Brasil, Perú y Cuba, donde se encargan de buscar y verificar a los supercentenarios de cada país y de los territorios cercanos.
Pero la verdadera pregunta es cómo encuentra uno a un centenario, cuando pareciera que hallar a alguien mayor de cien años es como buscar una aguja en un pajar –actualmente, la esperanza de vida es de 73,8 años–. Lo primero es que LongeviQuest se concentra en los supercentenarios, que son aquellas personas que tienen 110 años o más. Los casos pueden encontrarse de diferentes maneras: buscando en redes sociales, por ejemplo en Facebook, viendo fotografías de cumpleaños que publican los familiares; en los noticieros locales y nacionales, donde realizan notas sobre los más longevos; así como en periódicos y medios de comunicación digitales. En algunos casos, incluso, las mismas familias buscan a la plataforma para contar que uno de los suyos tiene esa edad.