El viche sabe a fruta madura, flores, sal o tierra, dice Andrés Cifuentes, fundador de Mixología. Las características que tenga dependen de dónde se haga. “Cuando están hechos cerca al mar hay cierta salinidad o un sabor a aceituna al final, cuando son amargos. También puede saber a bosque o a río”. No necesariamente se le infusiona algo especial a la preparación, sino que inevitablemente adquiere estos espíritus que logra transmitir a quien lo bebe, lo que lo hace tan especial.

Por su proceso de elaboración, los grados de alcohol que contiene oscilan. Empieza en los 30 grados y puede subir hasta los 50, no hay un estándar. Andrés recomienda tomárselo “a besitos”, para no llevarse una sorpresa. Además, es un destilado de cañas, y no se utiliza una sola variedad, sino lo que esté disponible.

Hace un poco más de seis meses se sancionó la ley que le permite a los productores de Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca obtener el registro sanitario con el Invima, bajo un régimen especial que no les implica perder la práctica artesanal; igualmente se les facilita el registro de marca (solo a las comunidades ancestrales) y se establece una denominación de origen, que está por reglamentarse.

La ministra de cultura, Angélica Mayolo, explicó que el proyecto tiene la intención de proteger el legado ancestral de la bebida y potenciar su comercialización, pues se estaba haciendo más popular.

“Esta práctica patrimonial ancestral genera una dinámica económica importante en espacios como el Festival Petronio Álvarez y se calcula que aproximadamente 2.500 familias de la región se benefician de su comercialización y producción”.

Para Cifuentes, la protección de este legado es una preocupación, pues en la actualidad se consiguen solo en el Valle de Aburrá unas 28 marcas emergentes de viche, muchas de los cuales son producto filtrado y reenvasado.

En estos casos, la comunidad productora decide hacer negocios con personas externas a su entorno para la comercialización. Si bien es importante que sea más conocido y consumido (la ministra afirmaba que era el mezcal colombiano), se puede llegar a perder el saber tradicional y la mística que acompaña la bebida, por el éxito comercial.

El viche no solo es una bebida alcohólica, las comunidades que la elaboran le atribuyen propiedades medicinales. “Lo suelen tomar en la mañana como una forma de generar anticuerpos antes de empezar el día de trabajo en la selva, para levantar el ánimo, curar las penas y le tienen designadas otras funciones rituales”, explica Cifuentes.