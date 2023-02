¿Gaviria le pegó a lo Nostradamus con su pronóstico en programa de Juanpis sobre primer año de Petro?

“Yo le puedo describir cómo va a ser el gobierno de Petro. ¿Quiere que se lo describa?”, pregunta Gaviria en un tono tranquilo y desafiante, a lo que Juanpis le responde “Eso no va pasar”.

Entonces Gaviria hace su diagnóstico del mandato del que sería el presidente de Colombia.

“El primer año, él nombra un buen gabinete de unidad nacional, no lo logra cohesionar, pasan seis u ocho meses y no pasa mucho, se le desbarata el gobierno y Petro empieza a tuitear como loco. Y básicamente ese es el conflicto que crea de manera permanente, la agenda del país girando alrededor del Twitter de Petro y no se hace nada”, dijo Gaviria en ese entonces.