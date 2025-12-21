x

El pesebrista que hace de la Navidad un oficio

El artista antioqueño Lenis Agudelo es el autor de cinco obras que puede visitar este mes en Medellín.

  El Parque Comercial El Tesoro, el Country Club, la Cámara de Comercio y el Museo El Castillo son los lugares de Medellín donde se encuentran los pesebres hechos por Lenis. FOTO Cortesía
    El Parque Comercial El Tesoro, el Country Club, la Cámara de Comercio y el Museo El Castillo son los lugares de Medellín donde se encuentran los pesebres hechos por Lenis. FOTO Cortesía
María José Chitiva Londoño
Tendencias

21 de diciembre de 2025
El pesebre es una costumbre propia de la Navidad. Es en diciembre cuando, en casas, iglesias y centros comerciales, puede verse esa pequeña villa con animales, personajes y edificaciones que emula el nacimiento de Jesús en Belén hace más de 2.000 años. Y aunque para muchos esta no es más que una tradición familiar y una de las piezas más importantes de la decoración decembrina, para otros es el trabajo de un año entero y una afición que va más allá de las fiestas de fin de año.

En ese último grupo está Lenis Augusto Agudelo, el pesebrista que estuvo detrás de la creación de cinco de estas escenificaciones que pueden verse en diferentes zonas de Medellín y también en otros municipios de Antioquia. A este constructor especializado en pesebres el amor le llegó como a muchos, en la infancia. Oriundo de Jericó, Lenis define a su abuela paterna como “enferma por el pesebre”, tanto que hace setenta años, para poder armarlo todas las navidades, su abuelo viajaba desde el municipio del Suroeste antioqueño hasta Medellín y de ahí hasta Bogotá para recoger las figuras fabricadas en España que traían al país los claretianos.

Más de 80 figuras llegó a tener su abuela, recuerda Lenis en conversación con EL COLOMBIANO, las que después de su muerte quiso dejar para que él siguiera armando el pesebre cada Navidad. Pero fue hace una década que el mero gusto se convirtió en una pasión al comenzar a estudiar pesebrismo en la Corporación El Taller del Pesebre. Explica que son variados y numerosos los conocimientos que uno debe tener para armar un pesebre: lo primero es conocer de historia, por lo menos si uno está especializado en pesebres bíblicos al igual que Lenis.

“Lo importante es conservar, ser fiel a lo que describe la Biblia y a toda esa parte histórica. Lo primero es estudiar cómo era la geografía, cuáles eran los oficios de la época, qué tipo de vegetación existía, qué comían, a qué se dedicaban y qué actividades realizaban en su vida cotidiana. Con todo ese conocimiento previo, uno empieza a pensar cómo llevarlo a la acción, cómo traducirlo a la práctica a través de la elaboración de las escenas”, asegura el pesebrista.

El pesebrista que hace de la Navidad un oficio

Así es como empieza la preparación de cada proyecto, que inicia hasta seis meses antes de la Navidad porque, como dice él, desde que está armando un pesebre ya está pensando en los del próximo año. En esta ocasión son cinco las obras que tiene en Medellín y en Jericó. En el Parque Comercial El Tesoro está el más grande que hizo en este diciembre, de 80 metros cuadrados y más de 200 figuras. En la sede de El Poblado de la Cámara de Comercio de Medellín realizó uno de 18 metros cuyo montaje tardó 15 horas; en el Country Club y en la Exposición de Pesebres del Museo El Castillo también se encuentran sus creaciones.

Y como la tradición es para preservarla, a Lenis no le faltó el pesebre en su natal Jericó, donde en el Museo Maja montó uno de 33 metros cuadrados y con aproximadamente 60 figuras.

El proceso a seguir para la construcción de cada una de estas piezas es extenso, más cuando los proyectos son de gran tamaño. Primero hay un plano que luego se escala a la técnica de preferencia del pesebrista. En el caso de Lenis es madera tallada, en la que comienza a ensamblar las piezas que quiere que protagonicen la escena completa.

Lea también: No deje de ir a verlos: cinco pesebres para visitar esta Navidad en Medellín

Finalmente, el trabajo del pesebrista, además de entregar una obra que sea motivo de encuentro y de salvaguardar la memoria de esta época, es mantener viva una costumbre que, si bien se ha adaptado a generaciones y países, sigue vigente. Hace ya más de 800 años, en Greccio, Italia, San Francisco de Asís dio origen al pesebre, que en ese momento representó con personas de carne y hueso. Ahora, el reto está en encontrar la forma de seguir conservando esta tradición que consideramos tan colombiana y en comprender, en palabras de Lenis, que “nuestra cultura no es la de Papá Noel ni la de los renos; es la del Niño Dios, la de las luces y las velitas”.

“El pesebre tiene un simbolismo muy profundo, sobre todo desde la tradición religiosa, pero también como una práctica que une a las familias y a los amigos. Mantener vivo ese legado implica entender que, por pequeño que sea el espacio, el pesebre invita a padres, hijos y vecinos a construir juntos, a darle un lugar protagónico a algo que nos une y que es nuestro”, considera.

