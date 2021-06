Por andrea rendón

Aunque lleve un año usando tapabocas, todavía hay preguntas sobre su uso, y hay quienes lo utilizan de forma incorrecta. Es importante ponerlo bien.

Hace más de un año que utiliza el tapabocas y, sin importar si es cómodo o no, cumple su función de protegerlo: su uso correcto le garantiza una máxima protección frente al covid-19. “La mascarilla protege a quien la está utilizando entre un 50-60 % del contagio y a quien tiene al frente entre un 60 y 70 %. Si ambos la utilizan de manera correcta, esa protección es de hasta un 95 %”, explica Gabriel Leonardo Ramírez, urgentólogo de la Clínica CES. Uno de los principales objetivos del tapabocas es prevenir la infección respiratoria en personas que se encuentran sanas y reducir la transmisión de aquellos que son sintomáticos o asintomáticos por covid-19, plantea Nathalia Suárez Sanabria, epidemióloga docente de la Facultad de Fisioterapia de la Universidad CES. Ella explica que el propósito de cubrir boca y nariz radica en retener aquellas partículas que expulsan las personas cuando hablan, tosen, exhalan, entre otros. Esto se logra siempre y cuando lo utilice de manera adecuada. De acuerdo con Suárez significa no estarlo tocando frecuentemente, no dejar la nariz por fuera y evitar al máximo quitárselo en lugares con más personas. Publicidad La audiencia de EL COLOMBIANO realizó varias preguntas sobre su buen uso. Las respondemos con los expertos, Mauricio Múnera García, médico internista y docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, y Nathalia Suárez Sanabria, epidemióloga docente de la Facultad de Fisioterapia de la Universidad CES.

¿El tapabocas atrapa el dióxido de carbono que normalmente expulsamos cuando respiramos?

NSS: “Los tapabocas no son máscaras que tengan un sello hermético que no permita la salida del CO2. Entonces, estos sí pueden acumularlo, pero va saliendo espontáneamente y siendo renovado en la medida en que se da la respiración”.

¿Utilizar el tapabocas por tiempos prolongados generará problemas en los pulmones?

MMG: “Esto no sucede, pero hay ciertos tipos de tapabocas que pueden hacer que la persona no respire bien, generando mucha presión. Por ejemplo, aquellos pacientes que van a hacer ejercicio con mascarillas N95, que no tienen buena ventilación, tienen más incomodidad al respirar. Lo recomendable es utilizar un tapabocas de tela que sea cambiado diariamente”.

¿Desde qué edad los niños pueden empezar a utilizar el tapabocas?

NSS: “La mascarilla no es obligatoria en niños menores de 5 años, de acuerdo a lo que plantea la Organización Mundial de la Salud (OMS), teniendo en cuenta la incapacidad que tienen para utilizarla de manera correcta. Así que en estos casos es importante tener en cuenta medidas como el distanciamiento social, la cantidad de personas que hay en el lugar, el lavado correcto de las manos, entre otras. En edades de los 6 a los 11 años el uso de las mascarillas depende de la transmisión que haya en el área donde se encuentra el niño, la capacidad que él tenga para utilizarla de manera adecuada y que cuente con la supervisión de un adulto para ponerla y quitarla. Publicidad Sin embargo, si ese niño, menor a los 6 años se encuentra en lugares con personas de alto riesgo como adultos mayores, se recomienda que la utilice. Existen algunas excepciones a esto, una de ellas es si el menor tiene fibrosis quística, procesos de inmunosupresión, cáncer o discapacidad. Si el niño es positivo de covid-19 sí debe utilizarlo la mayor cantidad de tiempo posible, al igual que si está conviviendo con alguien que padece la enfermedad, aunque sea un menor de 3 años. Cuando ya son mayores de 12 años, deben portarlo al igual que los adultos, la mayor cantidad de tiempo posible cuando se está con personas con las que no convive”.

Para una persona que tiene asma, ¿usar tapabocas le generará alguna dificultad?

NSS: “Esto no va a presentar problemas para el asma de la persona. Sin embargo, en caso de que se esté realizando una actividad física, como correr o saltar al aire libre, no es necesario que lo utilice, ahí debe estar pendiente del distanciamiento social y el lavado de manos, porque en estos casos sí podría tener la sensación de dificultad para respirar”. Publicidad

¿Es perjudicial practicar deporte con él puesto?

MMG:“En espacios cerrados se debe utilizar mascarilla de tela, no debe ser ni el N95 ni los industriales, manteniendo los dos metros de distancia y las zonas ventiladas. Pero si estamos realizando actividad física al aire libre solos, no hay problema con no utilizarlo, siempre y cuando no tengamos personas alrededor o solo si es con aquellos que se convive”.

¿Produce alergias en la piel?

MMG: “Es cierto, el uso de tapabocas todo el tiempo genera oclusión en los folículos, que pueden producir problemas en la piel como el acné o la dermatitis de contagio. La recomendación es tener espacios abiertos en los cuales esa persona pueda retirar el tapabocas cada 4 horas durante 15 minutos, siempre y cuando estén solos. Cuando empiecen a presentar este tipo de síntomas la recomendación es que la persona visite al dermatólogo”.

¿Utilizarlo produce hipoxia?