Las barreras que enfrentan 123.000 personas con discapacidad para recorrer Medellín

Para Juan Fernando Vásquez llegar a Envigado fue una odisea. Todo ocurrió el miércoles 11 de marzo cuando, en Laureles, debió esperar más de dos horas a que el servicio de transporte especial llegara a recogerlo a él y a su esposa. Al ver que el vehículo nunca llegó, Vásquez —quien es paisa, hace varios años vive en Canadá y se moviliza en silla de ruedas—, se convenció de irse en metro.
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Su viaje inició en Estadio, donde preguntó si era posible subir y llegar a Envigado. Allí, el personal del sistema de transporte le dijo que en cada estación habría alguien para asistirlo, en caso de ser necesario y que, claro, podría llegar al sur de la ciudad.
Pero al bajarse en su destino fue cuando el viaje se complicó: al momento de salir de la estación le informaron que algunas de las plataformas, que están ubicadas al costado de las escaleras para salir de la zona de abordaje y, más adelante, en el tramo que conduce a la calle, no estaban habilitadas.
Después, cuando logró salir de la estación y debía llegar a la calle, utilizó una plataforma que sí estaba disponible; sin embargo, al llegar al ras de la acera, una de las barras de seguridad no permitía su salida. Fueron varios los minutos que tuvo que quedarse bajo las fuertes lluvias del último mes en el Valle de Aburrá, esperando a que un miembro del personal pudiera resolver la falla.
Así, un viaje que debía durar aproximadamente entre 25 y 30 minutos, terminó duplicándose en tiempo y esfuerzo. Pero este no es un caso aislado, ni ocurre solo en el sistema de transporte: son miles las personas que, día a día, luchan para llegar de un lugar a otro en Medellín, donde hay 123.000 personas con algún tipo de discapacidad.