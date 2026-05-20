56% de niñas y mujeres colombianas tienen dificultades para el acceso a la salud mental, revela estudio

A cuatro años del corte de la Agenda 2030 –un acuerdo internacional firmado por Colombia para cumplir metas de desarrollo sostenible–, un grupo de 15 organizaciones sociales realizó una investigación sobre el acceso a la salud y el bienestar de niñas y mujeres de Colombia, Bolivia, Chile, Guatemala, México, Perú y Venezuela. En total se aplicaron 1.229 encuestas a niñas y mujeres entre los 6 y 80 años de edad.
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En Colombia, la Corporación Educativa Combos lideró el proceso de recolectar la información, organizarla y publicar un comunicado de prensa con los hallazgos. EL COLOMBIANO conversó con Sandra Milena Tobón, que hace parte de dicha organización social. Según ella, el trabajo tuvo el objetivo de identificar barreras en el acceso a salud, atención preventiva, derechos sexuales y reproductivos y autonomía sobre decisiones relacionadas con la planificación familiar.
Tobón explicó que el estudio no pretende representar estadísticamente a toda la población latinoamericana, sino mostrar las condiciones identificadas en los territorios donde trabajan las organizaciones participantes. Es decir, estas cifras ofrecen un panorama de la realidad de las poblaciones vulnerables y empobrecidas.
Uno de los datos generales del estudio indica que el 28 % de las niñas y mujeres encuestadas en los siete países manifestó no tener afiliación ni acceso a un sistema de salud o seguro público. En Colombia, los resultados muestran que el 44 % de las mujeres y niñas consultadas indicó no tener afiliación o acceso a atención en salud. La mayoría de estas mujeres tienen nacionalidad venezolana. Además, el 47 % de las mujeres adultas y el 50 % de las niñas afirmaron haber tenido dificultades para acceder a servicios médicos. Además, el 56% de las niñas y las mujeres consultadas en Colombia indicaron dificultad en el acceso a la atención en salud mental.