56% de niñas y mujeres colombianas tienen dificultades para el acceso a la salud mental, revela estudio

Uno de los datos generales del estudio indica que el 28 % de las niñas y mujeres encuestadas en los siete países manifestó no tener afiliación ni acceso a un sistema de salud o seguro público. En Colombia, los resultados muestran que el 44 % de las mujeres y niñas consultadas indicó no tener afiliación o acceso a atención en salud. La mayoría de estas mujeres tienen nacionalidad venezolana. Además, el 47 % de las mujeres adultas y el 50 % de las niñas afirmaron haber tenido dificultades para acceder a servicios médicos. Además, el 56% de las niñas y las mujeres consultadas en Colombia indicaron dificultad en el acceso a la atención en salud mental.

Tobón explicó que el estudio no pretende representar estadísticamente a toda la población latinoamericana , sino mostrar las condiciones identificadas en los territorios donde trabajan las organizaciones participantes. Es decir, estas cifras ofrecen un panorama de la realidad de las poblaciones vulnerables y empobrecidas.

En Colombia, la Corporación Educativa Combos lideró el proceso de recolectar la información, organizarla y publicar un comunicado de prensa con los hallazgos. EL COLOMBIANO conversó con Sandra Milena Tobón, que hace parte de dicha organización social. Según ella, el trabajo tuvo el objetivo de identificar barreras en el acceso a salud , atención preventiva, derechos sexuales y reproductivos y autonomía sobre decisiones relacionadas con la planificación familiar .

A cuatro años del corte de la Agenda 2030 –un acuerdo internacional firmado por Colombia para cumplir metas de desarrollo sostenible–, un grupo de 15 organizaciones sociales realizó una investigación sobre el acceso a la salud y el bienestar de niñas y mujeres de Colombia, Bolivia, Chile, Guatemala, México, Perú y Venezuela. En total se aplicaron 1.229 encuestas a niñas y mujeres entre los 6 y 80 años de edad.

La encuesta también abordó temas relacionados con salud sexual y reproductiva. En Colombia, el 46 % de las mujeres adultas consultadas señaló que no utiliza métodos de planificación familiar, mientras que el 37 % indicó que sí los usa. Entre quienes afirmaron planificar, el 14 % reportó dificultades para acceder a métodos anticonceptivos.

Otro de los resultados del estudio está relacionado con embarazos antes de los 18 años. El 68 % de las mujeres adultas consultadas en Colombia reportó haber tenido un embarazo antes de la mayoría de edad. El 23 % señaló haber tenido dos embarazos antes de los 18 años y el 6 % indicó tres embarazos.

La encuesta también incluyó preguntas sobre acceso a servicios preventivos. El 51 % de las mujeres colombianas respondió que hace más de un año no se realiza una citología y el 10 % afirmó que nunca se ha practicado este examen.

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La investigación encontró una presencia importante de población migrante dentro de la muestra aplicada en Colombia. El 52 % de las personas encuestadas eran de nacionalidad colombiana y el 47 % de nacionalidad venezolana. Según Tobón, la situación migratoria afecta el acceso a salud y a servicios de planificación familiar, especialmente en mujeres que no cuentan con documentos de regularización.

El estudio incorporó preguntas sobre atención médica relacionada con salud menstrual. El 48 % de las mujeres consultadas en Colombia señaló que alguna vez un profesional de salud le dijo que el dolor menstrual o el sangrado abundante eran normales y hacían parte del ciclo menstrual.

Tobón indicó que las organizaciones sociales consideran que los países de la región siguen lejos de cumplir los compromisos relacionados con cobertura universal, prevención y atención integral en salud para mujeres y niñas. Entre las recomendaciones planteadas se encuentran fortalecer los sistemas de salud, aumentar la inversión pública en investigación médica y ampliar los programas de prevención y educación.

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“Exigimos a los gobiernos avanzar de manera urgente en políticas, planes, programas y proyectos integrales que fortalezcan la atención primaria en salud, amplíen los sistemas de cuidado y garanticen ofertas accesibles, oportunas y libres de violencia. La salud de las niñas y las mujeres en América Latina y el Caribe no da espera”, concluyó Tobón.

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