Día Mundial contra el Cáncer: qué está pasando con la enfermedad en Colombia y por qué casos van en aumento

Desde el 2000, cada 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, una fecha en la que se busca sensibilizar y promover el acceso oportuno a tratamientos contra esta enfermedad, que a nivel mundial cobra alrededor de 10 millones de vidas cada año, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Para comprender el panorama de esta enfermedad en Colombia, los factores que explican su impacto en la población y los avances que hoy están transformando su diagnóstico y tratamiento, EL COLOMBIANO conversó con Diego Mauricio González, coordinador de Oncología de la Clínica de las Américas, uno de los centros especializados de Medellín que cuenta con certificaciones internacionales por el manejo del cáncer.