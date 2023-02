La malnutrición puede tener diferentes formas: emaciación (bajo peso para la altura), retraso en el crecimiento (baja altura para la edad), bajo peso (bajo peso para la edad), o sobrepeso y obesidad (por encima del peso saludable para la altura). El común denominador de estas formas es que los niños no reciben la cantidad adecuada de nutrientes que necesitan para estar sanos.

Los niños necesitan alimentos nutritivos para un crecimiento y desarrollo saludable, durante toda su infancia. Cuando los niños no tienen acceso a una alimentación saludable esto puede llevar a serios problemas de salud como la malnutrición, la cual puede tener consecuencias importantes en su bienestar o limitarles para alcanzar logros académicos y laborales en el futuro.

Durante ese año por la pandemia se reportaron más de 16 mil casos de desnutrición aguda moderada y severa en el país y los departamentos más prevalentes -con cifra superior al 0,9 % que es la meta nacional- fueron Vichada, Vaupés, Guaviare, Amazonas, La Guajira y Arauca. De los 16 mil casos, el 65% eran mayores de 1 año.

El impacto de la malnutrición en los niños

La desnutrición crónica puede conducir al retraso en el crecimiento y tener efectos a largo plazo en un niño que no alcanza su pleno potencial pudiendo afectar su desarrollo cognitivo y, como resultado, afectar su rendimiento académico. En última instancia, podría tener efectos a largo plazo en las perspectivas de trabajo y la estabilidad económica futura.

En el otro lado del espectro, tener sobrepeso u obesidad puede incrementar el riesgo de enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación, como la diabetes y las enfermedades del corazón. Si no se tratan o no se controlan, estas enfermedades crónicas pueden poner a las personas en riesgo de sufrir complicaciones de salud importantes.