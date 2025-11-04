Millie Bobby Brown acusó de “intimidación y acoso” a David Harbour a pocos días del estreno del final de Stranger Things

A pocos días del estreno mundial de la última temporada de Stranger Things, los fans de la serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer han recibido una noticia que podría marcar un antes y un después en esta exitosa producción audiovisual.

The Daily Mail reveló que el actor estadounidense David Harbour fue acusado de “intimidación y acoso” por su compañera de reparto Millie Bobby Brown.

La denuncia habría motivado una investigación interna en Netflix antes del rodaje de la quinta y última temporada del fenómeno televisivo.

Fuentes citadas por el medio británico indicaron que la actriz presentó una queja formal contra Harbour, de 50 años, por su comportamiento en el set.

“Había páginas y páginas de acusaciones”, señaló una fuente cercana a la producción. Aunque no se reportaron conductas de tipo sexual, la investigación habría sido “exhaustiva”.