Las vacunas contra la covid-19 protegen a corto plazo y resultan efectivas para evitar el aumento de los casos de hospitalización y muerte, pero, ¿qué tanto protegen a largo plazo? ¿Cuántos meses o años estará protegido después de haberla recibido? Esas dudas siguen siendo evaluadas por los científicos, sobre todo porque ha quedado en evidencia que la reinfección es posible.

Una investigación publicada a mediados de julio en Proceedings of the National Academy of Sciences, la revista oficial de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, se empeñó en determinar la durabilidad de la inmunidad (relacionada con los anticuerpos) comparando cuatro vacunas: las de ARN mensajero (Pfizer y Moderna) y las de vector viral (AstraZeneca y Janssen) que se diferencian entre sí por cómo motivan la respuesta inmune.