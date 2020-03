Comprender lo que lee, tan clave como saber sumar

Para la vida misma

La maestra Arroyave considera clave la manera en como se le permite al estudiante que se acerque a un texto. Pérez agrega que el uso pedagógico que le den los profesores a la lectura influye. “Muchas veces se privilegian aspectos como la memorización y yo defiendo que para tener una postura crítica no basta solo con descifrar un texto si no también argumentarlo”.

Y ahí López vuelve al Marco Común Europeo de Referencia: “Nos dice cómo enseñar a leer y a escribir y no es justamente desde la literatura sino desde la cotidianidad, como práctica social”. Entenderlo así significa saber “qué estoy haciendo yo cuando escribo, estoy transformando un pensamiento, estoy persuadiendo. Qué estoy haciendo cuando leo, me estoy transformando, estoy aceptando o rechazando algo”.

Sirve para todo

El ingeniero Ceballos añade que cuando la gente lee da por sentado que conoce todas las palabras y no es así, “pueden hasta crearse ideas que no son y cambia el significado de lo que un autor, por ejemplo, quería trasmitir”. ¿Sabe usted que es escarapelar?

Detalla que cuando se les plantea un problema matemático a los estudiantes no saben qué hacer y él siempre les dice lo mismo: “No es que usted no sepa hacer la operación, la dificultad es leer, extraer los datos del problema, entender la información que se está dando y la que se está pidiendo” (ver ejemplo en el recuadro).

En la academia

El matemático Pérez siente que a los estudiantes les hace falta acercarse a la literatura, y la escuela aunque hace esfuerzos grandes, lo sigue presentando como obligatorio.

Anota López que una estrategia para los maestros es no dar por sentado una teoría sino dar un caso específico y esperar a que el estudiante genere la duda. “Si en él no se instala una pregunta hay que hacer lo posible para que la haga y eso no se logra con clases magistrales, con verdades absolutas ni con teorías frías. Es una mediación didáctica que ayuda a que el profesor sea parte de la clase, no un personaje superior protagonista sino un par que favorezca la conversación”.

Para incentivar la comprensión de lectura recomienda buscar temas que generen discusión: la biodiversidad, el cambio climático, por mencionar algunos. Y el profesor Pérez considera vital identificar los gustos de los estudiantes, “no debería ser por imposición, hay que entender que tienen diversas formas de acercarse al conocimiento, unos son más auditivos, otros más visuales, otros cinestésicos”.

Concluye Arroyave que para todos esos estudiantes que tuvieron una mala experiencia con esos libros obligados se puede hablar desde otro lugar, “ver el Mio Cid, la Ilíada o la Odisea como cantos absolutamente románticos, heroicos. Quizás así más de uno volvería a esos libros”. ¿Se anima a regresar a ellos, a darles una oportunidad, a comprenderlos?.