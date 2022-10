De acuerdo con un estudio financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Universidad CES, el 44,2% de los adultos mayores de Bucaramanga, Medellín, Pereira, Popayán y Santa Marta tienen riesgo de conducta suicida y, aunque el análisis no estuvo enfocado en la causalidad, precisa Doris Cardona Arango, líder de la investigación, si fueron encontrados factores asociados: sentirse solo, no considerarse importante o útil, y tener problemas económicos o de salud.

En este grupo etáreo los trastornos mentales que más suelen presentarse son la depresión y la ansiedad. Ahora bien, aclara Escamilla, si bien el deterioro cognitivo es más frecuente en este grupo poblacional que en personas menores, no es normal la pérdida de habilidades cognitivas. “Esto no hace parte del envejecimiento normal o exitoso. Cualquier alteración, no solo en el ánimo, sino también en la memoria, la orientación, el lenguaje o el comportamiento debe dar pie a una valoración médica oportuna”.

Para cuidar la salud mental en la tercera edad

1. Dele libertad. Algunas familias en aras de proteger restringen libertades y autonomía. Mientras no haya una limitación para esto lo más conveniente es permitirle al adulto mayor desarrollar las actividades que desee y que sean seguras. En esta etapa suele tenerse más tiempo libre entonces puede ser la oportunidad para dedicarse a una afición, participar en grupos sociales o realizar actividad física.

2. Permítale opinar y expresarse. Recuerde que los adultos mayores merecen ser escuchados. No tome decisiones por él o ella (a menos de que haya una enfermedad diagnosticada que se lo impida), pues siguen siendo sujetos de derechos y deberes. Así mismo, pregúntele cómo está, si está triste o no y escuche con atención. Esto le permitirá conocer su estado de ánimo y evaluar si se necesita apoyo profesional o no.

3. Ejercicio y socialización. Teniendo en cuenta las limitaciones, invítelo a mover brazos y piernas. Además, ayúdele a que mantenga los lazos sociales, que conozca nuevas personas o se integre a grupos con los que comparta gustos o afinidades. Entre más fuertes y valiosos logren ser esos vínculos, menor es el riesgo de pasar por síntomas de ansiedad, depresión o deterioro cognitivo.

4. Motívelo a aprender. Indague en los temas que al adulto mayor le pueden generar curiosidad. Aproveche y enséñele libros que le resulevan dudas o instrúyalo en el manejo de dispositivos tecnológicos para que haga sus propias búsquedas. También puede servirse de tutoriales de YouTube. En muchas cosas, puede aprender a cocinar, tejer, pintar, hacer manualidades, bailar, etc.

5. Llévelo a consulta. Si el adulto mayor muestra cambios abruptos de comportamiento (pasa de pasivo a agresivo, por ejemplo), si deja de comer, dormir o muestra desagrado por la vida, llévelo donde un profesional. También si empieza a experimentar fallas en sus capacidades cognitivas: pierde la memoria, se desorienta, no logra hacer un buen uso del lenguaje o pierde sus habilidades motoras.

6. No sea el único cuidador. Ser cuidador no es una tarea fácil, por eso es fundamental tener apoyo en el cuidado, es decir, que no sea la única persona a cargo. Así mismo, es clave que busque espacios independientes de sus obligaciones de cuidado diarias. Abóquese a actividades que disfrute, cuente con tiempo para usted mismo. No olvide la importancia de su propia salud y de velar por ella.