$!¿Cómo cambia la depresión con el paso del tiempo?

Por supuesto, no es un tema de otros países nada más. En el estudio Salud Mental en Colombia: un análisis de los efectos de la pandemia, publicado por el Dane en 2021, “según los resultados de la Encuesta de Pulso Social de junio, la población de 10 a 24 años es quien más se ha visto afectada por covid-19 al presentar el mayor porcentaje (41,2%) sobre haber sentido ‘preocupación o nerviosismo’ en la última semana”.

En el incio de 2021 se reportó un aumento del 50 % en emergencias por intentos de suicidio entre niñas de 12 a 17 años. El encierro los afectó altamente: no podían ir a la escuela, salir con sus amigos y sus cuidadores estaban en riesgo. Muchos tuvieron que afrontar los duelos de perder a sus abuelos o padres. La muerte rondaba.

Aunque la mayor causa fue el estrés por el aislamiento social, sin precedentes de acuerdo con la OMS. Su director Tedros Adhanom expresó que el impacto en la salud mental era “solo la punta del iceberg ”. No se sabe lo suficiente.

La depresión es una enfermedad mental que se reporta desde la antigüedad, aunque tuviera otros nombres. No es nueva, pero en la actualidad es de las más frecuentes en el mundo: la Organización Mundial de la salud (OMS) informó en 2021 que 280 millones de personas tienen un diagnóstico de depresión. Y aumentó con la pandemia.

Este cambio es fundamental: ahora se investiga más y se nombran emociones que antes no existían. Se habla de trastornos mentales, de buscar salidas. El hecho de que más personas acepten su problema y que se derrumbe el mito de que solo van al psicólogo los “locos” ayuda a que se enfrente la situación, se busquen diagnósticos y soluciones. Solo que falta.

Los primeros que empezaron a hablar de depresión, por ejemplo, fueron los griegos. Hipócrates la describió como una bilis negra, y se refirió a ella como melancolía. Ese término se utilizó hasta el siglo XX, y hoy se sabe que son dos cosas distintas. Los reportes históricos permiten entender que las enfermedades mentales son parte del ser humano. Lo que ha cambiado en el tiempo no es su existencia, sino la manera de nombrar, de entender y de tratar: en la Edad Media se asociaba a fuerzas sobrenaturales, demonios y pecados, lo documentó el psiquiatra Carlos E. Zoch Zannini en la investigación Depresión en 2002.

Así que no es que las emociones de hoy en día sean más intensas que las de antes, pero las cuestiones sociales y culturales preocupan y tienen que ver con el aumento en las cifras de depresión y ansiedad.

Las redes sociales, explica el psicólogo Juan Vásquez, crean una imagen de éxito y de esfuerzo que parece muy fácil y, “damas y caballeros, tenemos una noticia: la vida no es tan fácil como parece en internet”.

A esto se suma que hay una consciencia sobre ellas, dice el psicólogo Mazo Zea. Antes las personas se deprimían y tenían que esconderlo y buscar estrategias de afrontamiento por sí mismas.

“Ahora cada cambio emocional parece generar más ruido, haciendo que sea un motivo de atención más evidente que en el pasado”. Lo dice incluso Karol G en una de sus canciones más recientes: “Y mientras me curo del corazón/ hoy salgo pa’l mar a aprovechar que hay sol/ está bien no sentirse bien, es normal, no es delito/ Y mañana será más bonito”.

Las cifras no solo crecen porque hay un aumento de casos, sino porque más personas se hacen cargo, lo entienden como una enfermedad y asisten a citas psicológicas y psiquiátricas, lo que implica más detecciones de casos.

Esos tabúes se han roto, y poco se hablaba de lo que se sentía, principalmente los hombres que debían ser como una roca. Aunque todavía hay secuelas, los especialistas consultados cuentan que ahora las personas se sienten más libres de hablar sobre su salud mental o incluso hablar de los trastornos mentales que tienen, porque no es algo de lo que se debe avergonzar.

Es un boom de las emociones. “En la actualidad hay una detección temprana de la depresión y la ansiedad. Desde las redes sociales, por ejemplo, se está hablando más de salud mental y si bien hay desinformación, también me he encontrado con contenido bonito que genera conciencia sobre las enfermedades mentales y lo que se puede hacer. Ahora hay más información y hay más gente que acude a terapia”, dice Laura Restrepo.

Esa consciencia trae manifestaciones que no se habían descrito antes: se sentían, pero no se nombraban, porque no había herramientas. La psiquiatra Uribe Isaza señala que en las últimas décadas los pacientes con depresión, más allá de la tristeza, manifiestan irritabilidad, lo que se traduce en mal genio: la irritabilidad es un término del siglo XXI.