Claudia Bahamón también se retiró sus implantes mamarios y compartió redes sus reflexiones

La modelo y presentadora Claudia Bahamón quiso compartir a través de sus redes sociales la experiencia que vivió después de retirarse sus implantes mamarios, –a propósito de las recientes declaraciones de Carolina Cruz frente al tema–. La también empresario utilizó su cuenta de instagram para publicar una fotografía de cómo quedó sin los implantes.

Bahamón compartió fragmentos de una conversación con su hermano en la que se mostró muy contrariada no solo frente a las imágenes de sus implantes, sino frente a la decisión que alguna vez tomó de aumentarse el busto. “En qué momento perdemos nuestro amor propio, y rechazamos nuestra esencia y buscamos ser otro, ser mediante modificaciones que ven en contravía de la naturaleza”, dijo.

También puede leer: “Se tomaron todo muy personal”: Carolina Cruz salió a explicar su polémica frase sobre mujeres que se quitan las prótesis

“Lloro de la rabia. En qué momento de la vida tomamos estas decisiones tan absurdas en nuestro cuerpo. En qué momento tomamos estas decisiones tan absurdas para nuestro cuerpo”, se preguntó la presentadora.

Avanzó: “veo lo que sacaron de mi cuerpo y me duele más que el dolor físico que tengo. Es un absurdo que debería ser delito. No se debería permitir que nosotras nos metamos esas mierdas en nuestro cuerpo”, le dijo a su hermano.

Además, aprovechó la publicación para hablarles a sus seguidores, por lo que además de las imágenes, quiso compartir sus más recientes reflexiones en medio del proceso de recuperación.

“Hoy me gustaría resaltar los sentimientos que se desencadenaron en mi interior luego de haber visto las fotos de los implantes que estaban dentro de mi cuerpo. Lloré sin parar horas. Decidí no quedarme con ellos. Me cuestioné infinitamente por la decisión que en algún momento de mi vida tomé”, comparte la modelo.

Pese a la tristeza que, según dice, la ha invadido, considera que lo mejor es trabajar en su “propio perdón”. oy no me juzgo, por el contrario aplaudo mi valiente y acertada decisión”, concluyó.