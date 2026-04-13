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¿La circuncisión en adultos está de moda?: esto afirma un experto

La circuncisión en adultos es una “intervención sencilla” que suele realizarse bajo sedación o anestesia local, tras un estudio preoperatorio básico.

  • Urólogo asegura que la circuncisión en adultos mejora la higiene íntima y reduce el riesgo de infecciones locales Foto OLYMPIA QUIRÓNSALUD/ Europa Press
    Urólogo asegura que la circuncisión en adultos mejora la higiene íntima y reduce el riesgo de infecciones locales Foto OLYMPIA QUIRÓNSALUD/ Europa Press
Europa Press
hace 49 minutos
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Por Europa Press

La circuncisión en adultos mejora la higiene íntima y reduce el riesgo de infecciones locales al eliminar el prepucio, ya que se facilita la limpieza, se reduce la acumulación de secreciones y disminuye la probabilidad de inflamaciones, esto lo afirma el doctor Víctor Díez Nicolás, jefe del Servicio de Urología de Olympia Quirónsalud, en Madrid, España.

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Habrá profesionales de la salud que no estén de acuerdo con esta afirmación, pero aseguran que esta intervención quirúrgica es frecuente en Urología. Según el especialista, lejos de responder únicamente a motivos culturales o estéticos, cuenta con claras indicaciones médicas y beneficios para la salud. Además, gracias a los avances en cirugía ambulatoria, este procedimiento puede realizarse de “forma rápida, segura y con una recuperación cada vez más sencilla”.

La principal indicación para realizar la circuncisión suele ser la fimosis adquirida, condición en la que el prepucio no puede retraerse correctamente sobre el glande. Esta situación puede generar molestias, dolor durante las relaciones sexuales e incluso dificultar la higiene íntima.

Asimismo, esta operación está recomendada en casos de infecciones recurrentes, como la balanitis o la postitis, o en determinadas situaciones clínicas en las que se busca prevenir patologías más graves, como el cáncer de pene.

“Es importante entender que la circuncisión no es solo una cuestión estética. En muchos pacientes, responde a un problema médico que afecta a su bienestar diario y a su salud a largo plazo”, ha indicado el urólogo.

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Por otro lado, diversos estudios han señalado que esta intervención puede contribuir a reducir el riesgo de transmisión de determinadas infecciones de transmisión sexual, así como de patologías oncológicas poco frecuentes como el cáncer de pene.

En el ámbito sexual, esta cirugía no afecta negativamente ni al deseo ni a la función sexual, y en caso de que existiesen molestias previas asociadas a la fimosis, se experimenta una mejora tras la intervención.

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