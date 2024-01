La empresa la felicitó en una publicación en su cuenta de X (antes Twitter) y la empresa le dedicó un video exaltando su trabajo en el largometraje. Sin embargo, Daes, tuvo que salir a retractarse y pedir disculpas en la misma red social.

“Lástima que todo fue producto de su imaginación. Pido disculpas por no haber investigado más a fondo antes de retuitear”, escribió Daes en su cuenta de X sobre la penosa situación que protagoniza Fernández.

El presidente de Tecnoglass también explicó que se dio cuenta de la supuesta participación de la joven en la película de Miyazaki por sus entrevistas en medios y aseguró que se alegró por ella.

“A mí me llegaron con la historia de Geraldine y su éxito y yo me alegré por ella. Me mostraron una entrevista que ella había dado en un medio internacional”, sostuvo.