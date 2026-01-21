¿Le gusta apostar? Así es como las casas de apuestas decidirían quién puede ganar y quién no

Una de las preguntas (o deseos) que muchos hemos tenido a lo largo de la vida es cómo sería posible dar con el número ganador de la lotería. En tiempos más recientes, con el apogeo de la industria de las apuestas electrónicas –un sector que en Colombia es un negocio billonario–, esa aspiración ha pasado de tener el número ganador a conocer quién será el vencedor de un partido de fútbol o de baloncesto.

Lea: ¿Qué hay detrás del auge de los juegos de azar en Colombia?

Y aunque la industria de juegos en línea esté en auge (fue la rama dentro del PIB que más repuntó entre el cuarto trimestre de 2019 y 2024, con un 86,6 %, según un análisis de Corficolombiana), poco se sabe de su funcionamiento interno.

Una investigación de The Economist revela algunas de las jugadas internas que hacen las empresas de apuestas en países como el Reino Unido y Estados Unidos para que los jugadores expertos no puedan ganar. Según el medio británico, lo que hacen estas casas es identificar a aquellos que son más propensos a ganar de forma constante para impedir que lo hagan.

“No se trata simplemente de sacar a quienes ganan grandes sumas, porque algunos pueden estar teniendo solo una buena racha y no ser realmente expertos. En esos casos, a las casas de apuestas les conviene dejarlos seguir jugando, con la esperanza de que eventualmente pierdan lo ganado”, asegura el periodista Dan Rosenheck, autor del artículo y apostador recurrente.

Dentro de la estrategia de las casas de apuestas también está atraer a los grandes perdedores, que en la jerga del azar se conocen como whales (en español, ballenas), ya que cuando se detecta a personas que apuestan mucho dinero sin cautela alguna, se les suben los límites para que continúen jugando. Sin embargo, en ocasiones simular ser una ballena es una de las tácticas que aplican los jugadores más experimentados.