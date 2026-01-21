x

¿Le gusta apostar? Así es como las casas de apuestas decidirían quién puede ganar y quién no

La revista británica The Economist publicó una investigación que revela las tácticas de perfilamiento que emplean estas empresas para impedir que los jugadores experimentados ganen. A su vez, el artículo también muestra las estrategias que los apostadores han inventado para seguir jugando.

    Una de las tácticas es atraer a los grandes perdedores con incentivos para que apuesten sumas elevadas. FOTO: Deposit Photos
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

Una de las preguntas (o deseos) que muchos hemos tenido a lo largo de la vida es cómo sería posible dar con el número ganador de la lotería. En tiempos más recientes, con el apogeo de la industria de las apuestas electrónicas –un sector que en Colombia es un negocio billonario–, esa aspiración ha pasado de tener el número ganador a conocer quién será el vencedor de un partido de fútbol o de baloncesto.

Lea: ¿Qué hay detrás del auge de los juegos de azar en Colombia?

Y aunque la industria de juegos en línea esté en auge (fue la rama dentro del PIB que más repuntó entre el cuarto trimestre de 2019 y 2024, con un 86,6 %, según un análisis de Corficolombiana), poco se sabe de su funcionamiento interno.

Una investigación de The Economist revela algunas de las jugadas internas que hacen las empresas de apuestas en países como el Reino Unido y Estados Unidos para que los jugadores expertos no puedan ganar. Según el medio británico, lo que hacen estas casas es identificar a aquellos que son más propensos a ganar de forma constante para impedir que lo hagan.

“No se trata simplemente de sacar a quienes ganan grandes sumas, porque algunos pueden estar teniendo solo una buena racha y no ser realmente expertos. En esos casos, a las casas de apuestas les conviene dejarlos seguir jugando, con la esperanza de que eventualmente pierdan lo ganado”, asegura el periodista Dan Rosenheck, autor del artículo y apostador recurrente.

Dentro de la estrategia de las casas de apuestas también está atraer a los grandes perdedores, que en la jerga del azar se conocen como whales (en español, ballenas), ya que cuando se detecta a personas que apuestan mucho dinero sin cautela alguna, se les suben los límites para que continúen jugando. Sin embargo, en ocasiones simular ser una ballena es una de las tácticas que aplican los jugadores más experimentados.

Algunos de los datos que utilizan las empresas de azar para perfilar a los jugadores son el dispositivo desde donde apuestan, el método de pago y hasta el género de la persona, ya que se considera una alerta que una mujer apueste, pues es más común que lo hagan los hombres. Otro punto clave es la primera apuesta que haga el jugador en su vida: se ha probado que los del común tienen más probabilidades de apostar dinero en los eventos deportivos más populares, mientras que los expertos lo hacen en partidos menos conocidos. “Para cuando un cliente hace su primera apuesta, las casas de apuestas ya tienen entre un 80 % y 90 % de certeza sobre cuánto dinero ganarán o perderán con esa cuenta a lo largo del tiempo”, le explicó a The Economist el consultor en temas de tecnología Ed Birkin.

Con el objetivo de detectar a quienes apuestan con estrategias milimétricas, las casas constantemente están monitoreando las jugadas de sus usuarios. Por ejemplo, un informe de Entain, una empresa internacional de apuestas que cotiza en bolsa, asegura que sus empleados revisan cada seis u ocho horas las probabilidades de que los clientes sean rentables o no para la compañía. Eso se traduce en decidir quiénes pueden ganar y quiénes no. Los más sospechosos para la empresa, con sede en Londres, son aquellos que usan billeteras electrónicas para pagar, las mujeres y las personas que hacen apuestas mayores a 100 euros (poco más de 400.000 pesos colombianos al cambio actual). A raíz de esto se toman decisiones como permitir que a los sospechosos –los que representan mayor riesgo para la casa– solo se les deje apostar el 30 % del monto máximo, y que quienes ya están confirmados como jugadores expertos apenas puedan jugar el 1% del tope.

@theeconomist Can you be too good at betting? The Economist’s data editor dives into the bookie’s battle to stop clever people winning. Click the link for a journey into the ongoing arms race of professional sports betting. #sports #bet #casino #gamble ♬ original sound - The Economist

Ante este panorama, los jugadores expertos han tenido que buscar alternativas para seguir apostando, ya sea porque viven del azar o por mera adicción. Aunque están prohibidas en algunos estados de EE. UU., una de esas opciones son las “sharp books”, que permiten que todos los clientes tengan los mismos límites de apuesta. También existen las plataformas de apuestas entre personas, las plataformas offshore que operan en países con regulaciones flojas en materia de juegos de azar, como Costa Rica, o el uso de “barbas”, nombre que se les da a las personas cercanas que apuestan a nombre de otro.

En ese sentido, lo que se ha buscado en países como Australia, España y el Reino Unido es crear leyes que regulen los límites establecidos por las casas sobre cuánto puede apostar o ganar una persona. Aunque en Colombia las apuestas en línea están reguladas y supervisadas, no existe una norma que prohíba o controle directamente los límites a las cuentas.

Utilidad para la vida