¿Por qué el país donde vive un paciente puede determinar si sobrevive al cáncer?

Este miércoles, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó su nuevo informe sobre la situación del cáncer en el mundo en el que la principal conclusión es que hoy las probabilidades de sobrevivir a la enfermedad dependen, en gran medida, del país donde vive el paciente y de su situación socioeconómica. El documento, realizado junto con la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) y titulado Global status report on cancer 2026: the future we choose together, tiene cerca de 300 páginas en las que se describe el panorama de la segunda causa de muerte en el mundo. Lea: El residuo del café que científicos paisas estudian por su potencial contra el cáncer colorrectal Según el informe, en 2024 se registraron 20,6 millones de nuevos casos de cáncer, distribuidos casi por igual entre hombres y mujeres. La proyección de la OMS es que esa cifra aumente hasta alcanzar los 35 millones de diagnósticos anuales en 2050, debido principalmente al envejecimiento. Sin embargo, el impacto ocasionado por la enfermedad llegará más allá de los pacientes. Si se tienen en cuenta a familiares y cuidadores, la organización calcula que alrededor del 92% de la población mundial se verá afectada por el cáncer al menos una vez a lo largo de su vida, aunque solo una de cada cinco personas lo desarrollará directamente.

Pero uno de los aspectos que más preocupa a la OMS es la brecha entre países. Mientras que en los de ingresos altos la supervivencia a cinco años supera el 85%, en los de ingresos bajos no alcanza el 45%.

La enfermedad también representa una carga económica creciente. El informe estima que entre 2020 y 2050 su impacto equivaldrá a un costo anual cercano al 0,55% del producto interno bruto (PIB) mundial. A nivel familiar, cerca de la mitad de los pacientes enfrenta gastos médicos muy altos y el cáncer ya figura entre las principales causas de quiebra por motivos de salud.

Y las consecuencias van más allá del dinero. Según una encuesta realizada por la OMS para este informe, más de la mitad de los pacientes y de sus cuidadores experimentó algún trastorno de salud mental después del diagnóstico.

Estas brechas se explican por la desigualdad en el acceso a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. Aunque en las últimas décadas se han logrado avances importantes en la lucha contra el cáncer, estos no han ocurrido de la misma manera en todos los lugares.

Uno de los factores determinantes de la enfermedad es el diagnóstico temprano. Detectar la enfermedad en sus primeras etapas aumenta considerablemente las posibilidades de éxito del tratamiento, pero para eso es necesario programas de salud y hospitales con buena infraestructura, recursos que siguen siendo limitados en buena parte del mundo. La brecha también se evidencia en el inicio del tratamiento. Mientras que en los países de ingresos altos los pacientes suelen comenzar la atención entre dos y cuatro semanas después del diagnóstico, en los de ingresos bajos y medianos pueden demorarse entre dos y seis meses. Lea también: Por qué los adultos jóvenes tienen organismos cada vez más viejos y qué tiene que ver eso con el cáncer

En cuanto a los medicamentos, de acuerdo con una encuesta realizada a oncólogos de 82 países por la OMS, la disponibilidad de los 20 fármacos considerados prioritarios para tratar el cáncer está entre el 68% y el 94% en países ricos. En los países de ingresos bajos, esa cifra se reduce al 9% y 54%.

”La supervivencia al cáncer nunca debería depender del lugar de nacimiento ni de los ingresos”, afirmó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la presentación del informe. Frente a este panorama, la organización recomienda fortalecer la atención integral del cáncer, aumentar la inversión en prevención y detección temprana en los sistemas de salud y mejorar el acceso a fármacos, radioterapia, cirugía y otros tratamientos oncológicos.

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