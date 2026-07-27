Anato pide salvavidas al nuevo Gobierno por caída del dólar: agencias reciben 20% menos pesos por viajes internacionales

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) solicitó al Gobierno de Abelardo de La Espriella revisar medidas temporales para atender la situación que enfrentan las Agencias de Viajes Receptivas DMC, compañías encargadas de vender destinos colombianos a mayoristas extranjeros, debido al impacto de la apreciación del peso y al aumento de sus costos operativos. Según el gremio, la pérdida cambiaria para estas empresas se aceleró en los últimos meses. La moneda colombiana se apreció 14,8% durante 2025 y llegó a cerca de 20% entre julio de 2025 y julio de 2026, con una TRM (tasa representativa del mercado) promedio de $3.296,79. Puede leer: Dólar cerró la jornada del viernes a la baja y alcanzó un nuevo nivel mínimo de $3.186 Este comportamiento implica que las agencias reciben actualmente cerca de 20% menos pesos por cada dólar facturado, lo que afecta directamente sus márgenes de operación. El turismo receptivo funciona bajo una estructura cambiaria particular: las agencias reciben sus ingresos en dólares y otras monedas fuertes, pero deben cubrir la totalidad de sus costos en pesos colombianos. Dentro de estos gastos están los pagos a hoteles, empresas de transporte, alimentación, guías turísticos, operadores logísticos y nómina. Entérese: Dólar barato ya se siente en el bolsillo: estos son los ocho gastos cotidianos que ahora cuestan menos

Agencias venden en dólares, pero pagan costos crecientes en pesos

Las agencias DMC comercializan sus programas turísticos con una anticipación de entre 6 y 24 meses antes de la llegada de los viajeros internacionales. Sin embargo, durante ese periodo los costos internos pueden cambiar significativamente. Anato explicó que el aumento del salario mínimo y la inflación acumulada generaron incrementos en las tarifas de los proveedores de la cadena turística, muchas de ellas pactadas previamente con los clientes internacionales. Ante esta situación, las agencias no pueden trasladar los mayores costos a contratos ya firmados en el exterior, por lo que deben asumir el impacto sobre sus propios resultados financieros. Vea también: Las ‘dos caras’ de la caída del 8,42% del dólar en el primer semestre del año El gremio señaló que las empresas formales habían elaborado sus presupuestos comerciales bajo un escenario cambiario estimado de $3.800 por dólar. No obstante, la tendencia descendente de la divisa estadounidense superó las proyecciones y dificultó la planeación financiera. Como resultado, algunas compañías han tenido que operar reservas previamente acordadas con márgenes de rentabilidad negativos.

Anato pide medidas temporales para proteger el empleo y la competitividad

Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato, aseguró que el turismo receptivo representa una exportación de servicios que genera entrada de divisas y distribuye ingresos en diferentes sectores de la economía. “El turismo receptivo es una exportación de servicios que genera divisas y distribuye ingresos en hoteles, transporte, gastronomía, guías, artesanos y comunidades. Sin embargo, las buenas cifras agregadas del sector no se traducen automáticamente en rentabilidad para las empresas”, señaló. La dirigente gremial explicó que las agencias venden con anticipación en dólares, pero deben pagar actualmente en pesos servicios cuyos costos han aumentado, por lo que pidió una respuesta técnica y oportuna para proteger el empleo formal y la competitividad de Colombia como destino turístico. Relacionado: El dólar barato está frenando la llegada de turistas extranjeros a Colombia, revela Anato Entre las propuestas planteadas por Anato está la creación de una mesa técnica con el Gobierno Nacional para analizar medidas de apoyo relacionadas con liquidez, empleo, promoción internacional, alivios tributarios y control a la informalidad.

Ingresos récord del turismo no reflejan presión sobre las empresas

Anato destacó que, aunque el turismo colombiano ha mostrado cifras positivas en ingresos internacionales, estos resultados no reflejan necesariamente la situación financiera de las agencias receptivas. En 2025, los ingresos por viajes y transporte aéreo de pasajeros alcanzaron un máximo histórico de US$11.418 millones, un crecimiento de 11,7% frente a 2024. Para el gremio, este indicador evidencia la entrada de divisas al país, pero no muestra el efecto que tiene la diferencia cambiaria sobre la rentabilidad y el flujo de caja de las empresas encargadas de operar los paquetes turísticos para visitantes extranjeros.

Estas son las medidas que propone Anato al nuevo Gobierno

El gremio planteó varias acciones temporales para enfrentar la coyuntura cambiaria: Agilizar la devolución de saldos a favor y revisar las autorretenciones para mejorar la liquidez de las empresas. Evaluar alivios tributarios y mecanismos transitorios de protección al empleo formal. Preservar y fortalecer la exención de IVA establecida en el artículo 481, literal D, del Estatuto Tributario. Ampliar el apoyo a la promoción internacional de las Agencias Receptivas DMC. Reforzar el control a la informalidad dentro del sector turístico. Le puede interesar: Vaupés, Guaviare y Guainía, los de mayor crecimiento en llegada de extranjeros Anato aseguró que no busca beneficios permanentes, sino herramientas temporales y medibles que permitan enfrentar el actual desequilibrio cambiario. “El objetivo es neutralizar los efectos de esta coyuntura, evitar la pérdida de competitividad internacional y proteger a las agencias receptivas formalmente constituidas”, concluyó el gremio. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas