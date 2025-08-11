El calor extremo tiene bajo amenaza a las aves tropicales y a los rinocerontes africanos

Las temperaturas extremas, que se atribuyen a los efectos del cambio climático, han reducido entre un 25 % y un 38 % promedio las colonias de aves tropicales monitorizadas desde 1950. Una investigación, publicada hoy en Nature Ecology & Evolution, advierte de que su supervivencia se encuentra amenazada.
En zonas cálidas y ecuatoriales la biodiversidad suele ser abundante, y por ello casi la mitad de todas las especies aviares se reproducen en estas regiones, según afirma el estudio liderado por el Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) en Barcelona.
Muchos de estos ovíparos ya viven cerca de sus límites de tolerancia térmica. Desde la Revolución Industrial sus poblaciones han ido aminorando como consecuencia de la caza, la pérdida de su hábitat y las olas de calor ocasionadas por la crisis climática.
“Descubrimos que, tras la exposición a temperaturas extremas, la tasa de crecimiento de aves disminuía significativamente en climas tropicales”, dice el primer autor del estudio e investigador del BSC-CNS, Maximilian Kotz.
Kotz y su equipo analizaron datos de Living Planet sobre 3 000 colonias de aves en todo el mundo desde 1950 hasta 2020, lo que supuso el estudio de 90.000 registros diferentes. Después, emplearon un modelo matemático para diferenciar los efectos que pertenecían a la crisis climática de otros factores.