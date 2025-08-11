El calor extremo tiene bajo amenaza a las aves tropicales y a los rinocerontes africanos

Las temperaturas extremas, que se atribuyen a los efectos del cambio climático, han reducido entre un 25 % y un 38 % promedio las colonias de aves tropicales monitorizadas desde 1950. Una investigación, publicada hoy en Nature Ecology & Evolution, advierte de que su supervivencia se encuentra amenazada. Le puede interesar: Crean plan para salvar las orquídeas nativas en Antioquia: ¿cuántas hay y dónde nacen? En zonas cálidas y ecuatoriales la biodiversidad suele ser abundante, y por ello casi la mitad de todas las especies aviares se reproducen en estas regiones, según afirma el estudio liderado por el Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) en Barcelona. Muchos de estos ovíparos ya viven cerca de sus límites de tolerancia térmica. Desde la Revolución Industrial sus poblaciones han ido aminorando como consecuencia de la caza, la pérdida de su hábitat y las olas de calor ocasionadas por la crisis climática. “Descubrimos que, tras la exposición a temperaturas extremas, la tasa de crecimiento de aves disminuía significativamente en climas tropicales”, dice el primer autor del estudio e investigador del BSC-CNS, Maximilian Kotz. Kotz y su equipo analizaron datos de Living Planet sobre 3 000 colonias de aves en todo el mundo desde 1950 hasta 2020, lo que supuso el estudio de 90.000 registros diferentes. Después, emplearon un modelo matemático para diferenciar los efectos que pertenecían a la crisis climática de otros factores.

“Lo que descubrimos fue que, más allá de los cambios en la temperatura media o las precipitaciones, las olas de calor extremas fueron los principales agravantes que perjudicaron a las aves, especialmente en las regiones tropicales”, añade Kotz. En este sentido, los efectos generales fueron peores en climas tropicales por dos razones: porque en estas regiones las aves se encontraban más cerca de los umbrales de temperatura considerados peligrosos, y porque las emisiones humanas han provocado que los efectos del cambio climático aumenten con mucha rapidez. Lo novedoso de su investigación fue comprender, no solo cuán sensibles eran estos ovíparos, sino también saber que función habían cumplido las emisiones humanas al agravar el cambio climático. Esto es lo que Kotz denomina metodología de “atribución del impacto climático” que tradicionalmente se empleaba en sectores como la agricultura y la salud; y que ahora se aplica por primera vez para estudiar la biodiversidad.

Disminuye la caza pero aumenta el calor: el problema de los rinocerontes