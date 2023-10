La icónica estrella del pop Britney Spears compartió un conmovedor relato en sus próximas memorias, tituladas “The Woman in Me,” que se publicarán el 24 de octubre. Del libro de la cantante, se conoció un fragmento donde habla sobre su relación con Justin Timberlake.

Spears, tras ser liberada de su tutela legal, escribe esta obra donde ofrece detalles íntimos de su vida, incluyendo una dolorosa experiencia que vivió durante su relación con el actor y cantante Justin Timberlake en la década de los 2000, justo cuando ambos estaban en la cima de la fama en Hollywood.

De acuerdo con la revista People, la cantante reveló que durante su relación con Timberlake, quedó embarazada, pero tomó la decisión de someterse a un aborto. Según Spears, Timberlake “no quería ser padre” en ese momento, ya que eran muy jóvenes. En esa ép oca, Britney y Justin tenían 18 y 19 años respectivamente.

Esta revelación es parte de un testimonio más amplio que Spears comparte en sus memorias “The Woman in Me”, donde desvela detalles sobre su lucha personal, su carrera, y los desafíos que ha enfrentado a lo largo de los años.

“Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia junta. Esto sería mucho antes de lo que había previsto”, escribió la princesa del pop en su libro, según People.

“Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”, indicó la artista de 41 años.