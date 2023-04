“Se metían conmigo, criticaban mi forma de ser”, Black habla de su salud mental y explica por qué renunció al Desafío The Box

Franqui Reyes, Black, es un fisiculturista y modelo oriundo de Puerto Asís, Putumayo, y empezó a ser reconocido al entrar en el programa de televisión Desafío The Box. Recientemente, Reyes salió del reality show, expulsado por romper, deliberadamente, una de las reglas. Su participación como la salida ha sido muy polémica.

Al ser preguntado por las razones que lo llevaron a tomar la decisión de querer, como fuera, salir del programa, aseguró que se fundamentó en su salud mental.

El programa de televisión que se presenta en el canal Caracol tiene un método prestablecido acerca de cómo y cuándo salen los participantes, esto es después de cada prueba de eliminación. Sin embargo la salida de Black no tuvo que ver con esa prueba.

Franqui Reyes decidió incumplir la regla de no salir de las casas de cada equipo sin autorización de la producción. Tras la falta expresó en el programa: “Estaba estresado en ese encierro y quise salir. Estos días he estado muy estresado, el encierro me pone loco y no quisiera estarlo más (...) Me dijeron que si salía de la casa me eliminaban del programa y la verdad es que sí he estado buscando eso”.