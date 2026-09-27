Bill Gates prendió alarmas sobre el poder de la IA y CNN informó que un chatbot casi desata una guerra nuclear

Durante una entrevista emitida el domingo en el programa estadounidense Meet the Press, Bill Gates advirtió sobre los riesgos que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y afirmó que, si esta tecnología es utilizada con malas intenciones y sin controles suficientes, podría contribuir a hechos capaces de causar la muerte de hasta mil millones de personas.

Gates sostuvo que la IA tiene suficiente capacidad para provocar acontecimientos con un número de víctimas de diez cifras. Según explicó, uno de los principales problemas está en la dificultad para diferenciar entre aplicaciones beneficiosas y usos maliciosos de estas herramientas.

El fundador de Microsoft puso como ejemplo el desarrollo de medicamentos. Mientras una persona utiliza la IA para diseñar un tratamiento contra una enfermedad, otra podría emplearla para desarrollar una herramienta de bioterrorismo.

Sus declaraciones se conocen en medio de nuevas preocupaciones sobre el uso de sistemas de inteligencia artificial en ámbitos relacionados con la seguridad y la defensa.