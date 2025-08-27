x

Mitos y riesgos de la dieta keto, esto dicen dos nutricionistas.

EL COLOMBIANO conversó con dos profesionales sobre las ventajas y desventajas de una dieta aclamada en redes sociales.

  • Una dieta de este tipo deber ser supervisada por un profesional. Foto Getty.
    Una dieta de este tipo deber ser supervisada por un profesional. Foto Getty.
Sara Kapkin
Sara Kapkin

Tendencias

26 de agosto de 2025
bookmark

La moda vs la historia

La historia de esta dieta empezó en 1921, cuando la Clínica Mayo realizó el primer ensayo clínico sobre este tipo de dieta, estudiando sus efectos en niños con epilepsia. Los resultados fueron positivos: entrar en cetosis ayudaba a reducir las convulsiones. Con el paso de los años y los avances farmacológicos en el tratamiento de la epilepsia, la dieta cetogénica desapareció gradualmente del panorama terapéutico, pues era mucho más difícil para los pacientes seguir una dieta que tomar medicamentos.

¿Qué recomiendan las nutricionistas?

Comer mejor. Parece sencillo, pero no lo es tanto.

Redes sociales
Salud
Alimentación
Nutrición
alimentos
Colombia
