Así se prepara el Valle de Aburrá para El Niño

Antioquia se prepara para un evento de El Niño que podría estar entre los más intensos registrados desde 1950, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA). Ante este escenario, los incendios de cobertura vegetal, la reducción de la oferta hídrica, el estrés térmico y el deterioro de la calidad del aire son cuatro de las amenazas sobre las que el Siata ha reforzado la vigilancia.
Un estudio contratado por el Dagran y elaborado por la Universidad de Medellín, entregado a finales de 2025, encontró que el 34 % del territorio antioqueño presenta una vulnerabilidad alta frente a incendios y el 1,2 % una muy alta. Entre las subregiones con mayor afectación histórica están el Oriente, el Urabá y el Valle de Aburrá. Sumado a esto, los incendios deterioran la calidad del aire, mientras la disminución de los caudales reduce la disponibilidad de agua y aumenta la presión sobre la generación de energía.
¿Qué tan preparado está el Valle de Aburrá para enfrentar las condiciones que causan El Niño? Estas son las medidas que están tomando algunas entidades.