Aruba, el paraíso al que este año han viajado 30.000 paisas

Quien pudiera imaginar que a 1 hora y 20 minutos de Medellín, en avión, se pueda encontrar un destino turístico paradisiaco, en el que se pueden encontrar planes para todos los gustos y en el que siempre habrá qué hacer. Se trata de Aruba, la isla del Caribe que queda más cerca, incluso, que San Andrés y que tiene atractivos naturales, recreativos y hasta para poder culturizarse.
Sus principales atractivos están en sus playas, cuyas aguas son cristalinas y, según dicen los mismos habitantes y los turistas experimentados, “se puede meter al mar tranquilo y dejar sus cosas en la playa, que no se las van a robar”. Eagle Beach, Palm Beach y Baby Beach son aquellos sitios predilectos para poder nadar tranquilo, aunque en total son 14 playas.