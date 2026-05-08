¡Confirmados con colombiano a bordo! Estos son los artistas que estarán en la inauguración del Mundial 2026

La FIFA confirmó nuevos detalles sobre las ceremonias inaugurales del Mundial de 2026 y anunció que México será el país encargado de abrir oficialmente la fiesta futbolera con un espectáculo que promete ser “sin precedentes”.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la organización destacó que el inicio del torneo estará marcado por una gran celebración cargada de música, color y símbolos culturales que buscarán representar la unión entre los tres países anfitriones: México, Canadá y Estados Unidos.

“Será la primera nota de un torneo que resonará en Canadá, México y Estados Unidos, unidos por una pasión compartida por el fútbol que conecta a millones de personas en todo el planeta”, señaló el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.