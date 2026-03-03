x

Científicos desarrollarán la primera app para prevenir la migraña

Movemi, realizada por investigadores españoles, contará con contenido científico y ejercicios para prevenir y tratar esta enfermedad.

  • 1 de cada 5 mujeres en el mundo padece de migraña, mientras que 1 de cada 15 hombres sufre esta misma enfermedad. FOTO: GETTY
    1 de cada 5 mujeres en el mundo padece de migraña, mientras que 1 de cada 15 hombres sufre esta misma enfermedad. FOTO: GETTY
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

Tendencias

hace 2 horas
bookmark

No importa dónde uno viva o la edad que tenga, la migraña es una de esas enfermedades de las que, por lo menos una vez en la vida, ha escuchado que algún conocido padece. La definición más sencilla que uno puede encontrar en diccionarios o en sitios web médicos es que se trata de un dolor de cabeza que va de intenso a grave, que genera una especie de pulsación en un solo lado de la cabeza y que puede llegar a provocar otros síntomas, como náuseas e incluso vómito.

Lea: ¿Por qué algunas personas prefieren el alcohol a socializar? Esto dice la ciencia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que en 2021, el 40% de la población mundial tuvo migraña, lo que vendrían siendo alrededor de 3.100 millones de personas. Además, en ese año fue la tercera enfermedad neurológica que más muertes y discapacidades ocasionó. Pero a pesar de ser tan frecuente, médicamente esta enfermedad continúa siendo una incógnita. En medio de ese panorama surge Movemi, un proyecto de la Universidad Europea de Valencia que busca combatir la migraña con tecnología y fisioterapia, y que pretende sentar bases científicas sólidas para su prevención.

“Efectivamente, al final la migraña es una patología cuya etiología (sus causas u orígenes) no está clara. Puede tener un componente biomecánico, es decir, algún problema a nivel mecánico en la columna vertebral o en la musculatura cervical; pero también puede tener un origen vascular o estar relacionada con una afección del sistema nervioso. Incluso muchas migrañas son idiopáticas, es decir, se desconoce cuál es su origen exacto”, le explicó a EL COLOMBIANO Javier Bonastre, doctor en fisioterapia y líder de Movemi.

Por una parte, la migraña ha tenido que enfrentar un estigma de género. Actualmente, afecta a más mujeres que a hombres –un 18% de ellas la padecen frente a un 9%– y durante los siglos XVIII y XIX era considerada como un asunto femenino atribuido a la histeria. Y, por otro lado, Bonastre detalla que otro de los problemas a la hora de investigarla es el amplio número de síntomas que comprende. Ahí es cuando se comienza a hablar de la migraña como un complejo trastorno neurológico cuyas causas varían ampliamente entre personas e incluyen factores como el estrés, los cambios hormonales, ciertos alimentos y hasta influencias medioambientales.

“Ahora mismo nos encontramos en un momento de desarrollo investigativo en el que queremos sentar las bases científicas sobre cuál es la mejor prevención para esta patología. Hemos podido observar que ciertos cambios en el estilo de vida de quienes la padecen –como el control del estrés, la regulación de la respiración y el ejercicio físico específico para la región dorsal y cervical– pueden ser clave. Las investigaciones, por ahora, parecen ir en esa dirección”, detalla Bonastre, quien con Movemi busca crear la primera aplicación móvil con contenido científico validado sobre la enfermedad, así como ejercicios pensados en aquellos que la padecen que podrían ayudar a prevenir los episodios y a reducir los síntomas. Apenas en sus primeras fases, esta investigación estará lista en tres años y personas de todo el mundo podrán acceder a esta plataforma.

Pero, ¿por qué ejercicios? Porque lo que ha mostrado la evidencia de los últimos años es que el cambio hacia un estilo de vida en movimiento puede ayudar a aquellos que tienen migraña. También, en cuanto a tratamientos, “ahora mismo existe un control farmacológico; y desde la fisioterapia estamos trabajando, sobre todo, en todo el sistema trigémino-vascular (es la principal vía de señalización del dolor en el cerebro). También se está intentando aplicar neuromodulación en los nervios que pueden estar alterados en esta patología. Lo último, y quizá lo más importante, es la neurociencia: ese trabajo de enseñar al paciente a controlar sus reacciones, sus emociones y su dolor, mediante técnicas como el control de la respiración”, cuenta el experto, quien también enfatiza la importancia de dedicar recursos a esta enfermedad, que es altamente incapacitante y que, de acuerdo con una investigación de la Universidad de Vermont, es una de las enfermedades con menor porcentaje de financiación en el mundo.

Le puede interesar: ¿Comer plástico es buena idea? Ojo a las alertas de expertos sobre la “dieta” viral

Utilidad para la vida