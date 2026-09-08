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¿Síndrome del padre fantasma?: el caso del actor Andrés Fierro, de Padres e Hijos

La historia de esta familia activó en redes sociales una conversación sobre la paternidad responsable.

  • El actor Andrés Fierro, su hijo Martín, y Natali Ortiz, con quien tuvo al adolescente. Foto: tomada de video.
    El actor Andrés Fierro, su hijo Martín, y Natali Ortiz, con quien tuvo al adolescente. Foto: tomada de video.
El Colombiano
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hace 41 minutos
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Según Unicef, la paternidad implica mucho más que la responsabilidad económica. Entre otras cosas, supone participar activamente en el cuidado, la crianza y la educación de los hijos, compartir con la madre las tareas domésticas y de cuidado, estimular su desarrollo y mantener una relación afectuosa e incondicional. Quizá en todo esto la palabra principal sea “activamente”.

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También implica establecer límites mediante el buen trato, promover el diálogo y mantener relaciones respetuosas con la madre y la familia. En este sentido, un padre presente es corresponsable de la crianza y acompaña a sus hijos en las distintas etapas de su vida. Al menos esto es así para los expertos. La realidad es otra.

Esto quedó claro con la noticia de la relación entre el actor Andrés Fierro y su hijo Martín, fruto de su relación con Natali Ortiz. En una entrevista con Buen Día Colombia, Martín, quien tiene 20 años, recordó que durante su infancia se preguntaba por qué su padre se había alejado de él y expresó el dolor que le produjo sentirse rechazado. También contó que en 2014 su familia se trasladó a Bogotá con la intención de reconstruir el vínculo. Según su relato, Fierro estuvo presente durante los primeros meses, pero después volvió a distanciarse.

El actor también se refirió públicamente a la situación y reconoció que había cometido errores, especialmente por haberse alejado de su hijo durante un período prolongado. Sin embargo, señaló que hubo circunstancias familiares que también influyeron en la distancia y prefirió no revelar detalles. Ahora, padre e hijo retomaron la comunicación y se volvieron a encontrar.

En una entrevista con el matutino de RCN, Martín contó cómo vivió ese momento. “La primera reacción fue felicidad”, aseguró el joven, quien actualmente se desempeña como chef. También explicó que lloró al reencontrarse con su padre y afirmó que desde entonces ha comenzado una reconstrucción del vínculo.

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"Ha sido muy bonito porque existe una reconstrucción de todo lo que en algún momento estuvo vacío. Las cosas han mejorado mucho", afirmó Martín.

Fierro, por su parte, explicó que la posibilidad de recuperar la relación con su hijo estuvo relacionada con un proceso personal. “Hay momentos que uno tiene de inmadurez y el momento de encontrar la felicidad, la tranquilidad de hacer las cosas bien, de estar con él, de empezar a construir cosas es muy importante”, señaló.

El actor agregó que actualmente busca estar bien con Martín y construir nuevos proyectos juntos. Para ambos, el objetivo ya no está centrado en lo ocurrido durante los años de distanciamiento, sino en recuperar el tiempo y fortalecer la relación entre padre e hijo.

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Bloque de preguntas y respuestas:

Preguntas y respuestas

¿Quién es Martín, el hijo de Andrés Fierro?
Martín es el hijo de 20 años del actor Andrés Fierro y Natali Ortiz. Actualmente se desempeña como chef y recientemente habló públicamente sobre la relación con su padre.
¿Por qué Andrés Fierro estuvo alejado de su hijo Martín?
Andrés Fierro reconoció que cometió errores y que se alejó de Martín durante un periodo prolongado. El actor también señaló que hubo circunstancias familiares que influyeron en la distancia, pero no reveló cuáles fueron.
¿Cuándo comenzó el distanciamiento entre Andrés Fierro y su hijo?
La noticia no precisa cuándo comenzó exactamente el distanciamiento. Martín contó que durante su infancia se preguntaba por qué su padre se había alejado de él y que esa situación le produjo dolor y sensación de rechazo.

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