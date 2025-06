Alejandro Sanz aclara acusaciones de seguidora y admite que eran “dos adultos compartiendo su cariño, siendo libres”

La fan en su video hace referencia a una entrevista realizada en el mes de marzo de Alejandro Sanz como parte de la promoción de su nuevo disco, para la revista Vanity Fair España, en la que se le pregunta al cantante sobre si se encuentra paz y este responde:

“Estoy muy en paz. Sé que es muy difícil gustarle a todo el mundo y que no siempre hago las cosas bien. También que las personas más peligrosas son las que tratan de huir de los problemas, y a veces lo hago y me llevo a gente por delante, pero jamás es con mala intención. Nunca hay nada premeditado detrás, pero sí es verdad que a veces nos falta tacto cuando realmente no tienes ganas de estar en un sitio o necesitas escaparte de una situación que te pone muy incómodo”.

Es entonces cuando explica por qué ahora, 10 años después, decide hablar de lo que vivió supuestamente con el artista, haciendo referencia a lo que él dijo. “Recuerdo una entrevista que dio en marzo de este año, donde decía que se lleva a gente por delante, y decía que es peligroso. Y si tú, que has llegado hasta aquí, te preguntas que por qué estoy aquí contando esto, es porque a mí Alejandro Sanz me ha llevado por delante. A mí me ha dado miedo. Él mismo lo reconoce”, contó.