La historia de dos colombianas que viven como nómadas digitales mientras trabajan y recorren Australia a bordo de sus vans

“Yo tenía unos ahorros, pero como empecé un estilo de nómada tuve que preguntarme cómo hacer para monetizar mis conocimientos. Trabajo como embajadora con otras marcas, hago publicidad, redes sociales y también escribí un libro. Estos ingresos pasivos me ayudan con todos mis gastos”, dijo esto ibaguereña de 33 años.

Con más de cuatro años como nómadas digitales, Ángelica y Alejandra recomiendan a quienes quieran aventurarse a hacerlo ser muy disciplinados y tener visión de futuro. Además, señalan que el hecho de que no se tenga un lugar de residencia fijo, esto no excluye al nómada a seguir las normas y a pagar los impuestos en los países en los que se vive. “Este es un trabajo formal y que sea diferente, no quiere decir que no tenga que cumplir con las reglas”, concluye Angélica.