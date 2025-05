“Toda la vida le he dicho Roberto. Lo conozco desde 1996 y decidí acompañarlo en mi vida religiosa como agustino. Yo estuve con los agustinos 10 años y me retiré por una situación de salud. Roberto entró muy pequeño (14 años) al preseminario de los agustinos, y luego de eso hizo sus estudios en la universidad”, dijo el invitado, al recordar, por ejemplo, que el religioso siempre comía lo que le ofrecieran en los lugares que visitaba.

La espiritualidad agustina convirtió al papa en un hombre de unión y comunión, en una persona sensible que derrochaba compasión por los más necesitados.

“Nosotros nos encontrábamos frecuentemente cuando estuvimos sirviendo a la Iglesia de Chiclayo desde febrero de 2017 a diciembre de 2022. Luego, él tenía muchos viajes frecuentes a Roma y yo le dije en ese tiempo: ‘Roberto, creo que te estás yendo mucho a Roma; cuidado que te quedes ahí. Lo único que te pido es que ojalá me ayudes a abrazar a un papa (Francisco)’... y él me dice ‘abrázame’”, aseveró Piscoya mientras se reía de ese momento que no olvidará.