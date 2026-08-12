Nicolás Echavarría, único latinoamericano en los playoffs de la FedEx Cup

Tras un gran cierre de la temporada regular, el golfista antioqueño Nicolás Echavarría será el único latinoamericano en los playoffs de la FedEx Cup, que arrancan este jueves 13 de agosto en Memphis, Tennessee, con la disputa del FedEx St. Jude Championship, un certamen en el que competirán los 70 mejores jugadores de la temporada y que no tendrá corte.

Echavarría reafirmó su presencia en la última parte de la temporada, con un puesto doce en el Wyndham Championship, evento en el que firmó tarjetas de 68 – 69 – 62 y 68 para, con un total de 267 golpes, llegar al puesto 41 de la FedEx Cup, asegurando su participación en el mencionado St. Jude Championship y dando un paso clave para estar, también, en el BMW Championship, segundo evento de los playoffs y al que solo acceden los 50 mejores golfistas del calendario.

“Estoy contento por el cierre que tuve en la temporada regular, los resultados del año fueron buenos, más allá de la victoria, y ahora es momento de enfocarme en los torneos que restan de esta parte del año, también pensando en la Presidents Cup, que es uno de mis grandes objetivos”, aseguró Echavarría apenas concluida su participación en el Wyndham.

También le puede interesar: Nicolás Echavarría está a dos triunfos de igualar a Camilo Villegas, el colombiano más ganador del PGA Tour

Posteriormente, se refirió a lo que viene: “Siento que estoy jugando bien, me falta afinar un par de detalles, pero la idea es clara: lograr ingresar a los treinta mejores de la FedEx Cup para hacer parte del Tour Championship y pelear por el gran premio del año, que se definirá al final de estos tres torneos”.

La temporada del 2026 del PGA Tour se divide en tres eventos que no tienen corte y en los que el número de participantes se va reduciendo a medida que van pasando los eventos: en el FedEx St. Jude serán 70 los golfistas participantes; posteriormente, en el BMW solo compiten 50 golfistas y en el Tour Championship, última parada, el número de jugadores es de 30 en total.

Para Nicolás Echavarría, esta será su segunda participación en los playoffs de la FedEx, siendo este 2026 el año en el que mejor llega clasificado en el tablero general. De igual manera, es importante remarcar que, si llega al BMW Championship, esta será su mejor actuación desde que accedió a la máxima gira del golf mundial, logro alcanzado en la temporada 2022/23.

El FedEx St. Jude Championship repartirá una bolsa de premios de 20 millones de dólares, de los que el ganador se llevará 3.5 millones a casa.

El actual campeón del certamen es el británico Justin Rose y varios de los mejores golfistas del planeta se darán cita desde este jueves para buscar el gran premio.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .