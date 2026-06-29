WhatsApp anunció un cambio histórico: ya no será necesario compartir el número para chatear

WhatsApp anunció este lunes uno de los cambios más importantes en su historia reciente, puesto que los usuarios ya no tendrán que compartir su número de teléfono para iniciar conversaciones con otras personas o participar en grupos, pues la plataforma permitirá identificarse mediante un nombre de usuario.
La nueva función, presentada por la aplicación propiedad de Meta, busca reforzar la privacidad de los más de 3.000 millones de usuarios que utilizan el servicio de mensajería en todo el mundo.
Según explicó la compañía en un comunicado, el cambio comenzará a implementarse de manera gradual a partir de este lunes, aunque no precisó una fecha exacta para que esté disponible para todos los usuarios.
Le puede interesar: ¿Abre WhatsApp en su computador? Cuidado con esta nueva modalidad de estafa