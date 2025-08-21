x

La Selección Colombia de videojuego eFootball 2025 busca talento en Medellín y todo el país, ¿cómo participar?

La FCF abrió convocatoria oficial para elegir a los miembros de la Selección Colombia de eFootball, que buscará su cupo al Mundial FIFAe en Riad.

    La FCF y Movistar organizarán las finales del Torneo Nacional de eFootball™ 2025 en Bogotá; los ganadores representarán a Colombia en el camino hacia el Mundial FIFAe en Riad. FOTO cortesía
Leonardo Bautista Romero
Leonardo Bautista Romero

Tendencias

hace 7 horas
bookmark

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) anunció esta semana la apertura de inscripciones para el torneo nacional del videojuego eFootball, una competencia que seleccionará a los representantes del país en el clasificatorio regional rumbo a la FIFAe Nations Cup 2025, cuya final se disputará en diciembre en Riad, Arabia Saudita.

Sin embargo, el anuncio despertó confusión entre jugadores y clubes de eSports en Colombia. En el comunicado oficial, con fecha del miércoles 20 de agosto, se indicaba como día de cierre de inscripciones el 17 de agosto, es decir, tres días antes de su publicación.

A pesar de ello, el formulario de inscripción permanece activo este 21 de agosto y varios participantes confirmaron su registro luego de la fecha inicial. Todo indica que hubo un ajuste interno en el cronograma, pero la FCF no respondió a EL COLOMBIANO una consulta al respecto.

Más allá del tropiezo logístico, el torneo representa una oportunidad sin precedentes para el ecosistema competitivo de videojuegos en el país. Se trata de una convocatoria avalada oficialmente por la FCF, en alianza con Movistar, con fases presenciales y visibilidad internacional, lo que supone un paso importante hacia la profesionalización de los eSports en Colombia.

¿Cómo será el torneo?

La competencia tendrá dos categorías:

-eFootball en consola (modalidad 2v2)

-eFootball en móviles (modalidad 1v1)

La fase clasificatoria virtual se llevará a cabo entre el 26 de agosto y el 3 de septiembre. Posteriormente, las semifinales y la gran final se jugarán de forma presencial el sábado 6 de septiembre, entre la 1:30 p.m. y las 6:00 p.m., en el Movistar Game Club de Bogotá, con un aforo estimado de 120 personas.

Los jugadores seleccionados para conformar la Selección Colombia de eFootball 2025 serán anunciados en dos fechas distintas: el 9 de septiembre para la categoría de consolas y el 23 de septiembre para la de móviles.

¿Qué se necesita para participar?

Según el reglamento oficial publicado por la FCF, los interesados deben cumplir con varios requisitos:

-Ser colombianos y residentes en el país.

-Tener más de 16 años.

-Contar con pasaporte vigente.

-Estar activos en las Divisiones 1, 2 o 3 de la eFootball League.

-Tener una conexión estable y acceso a una consola PlayStation 4 o 5, o a un dispositivo móvil con buen rendimiento.

El torneo se jugará bajo un sistema de eliminación directa desde la primera ronda. La inscripción tiene un costo administrativo de $80.000 por equipo en la modalidad 2v2 y de $50.000 por jugador en la categoría móvil (1v1). Además, el cupo no se confirma hasta que sea validado por el comité organizador.

¿Cómo participar desde Medellín?

Aunque la etapa presencial será en Bogotá, Medellín se ha consolidado como uno de los focos más activos del país en materia de eSports.

La capital antioqueña alberga comunidades sólidas de jugadores de títulos como FIFA y PES, además de contar con espacios adaptados para competencias profesionales que cuentan con el apoyo de la Alcaldía.

Lea también: Trailer de FC 26: anuncian el juego de fútbol más esperado con nuevos modos offline, misiones y experiencias en vivo

Por eso, para muchos gamers antioqueños este torneo podría significar una puerta de entrada al escenario internacional, ya que los seleccionados representarán a Colombia en una competencia oficial respaldada por FIFA.

Para participar desde la ciudad basta con inscribirse, contar con conexión a internet y suscripción vigente a PS Plus para jugar online, pues la primera parte del torneo es virtual.

La gran final mundial, programada para diciembre de 2025, reunirá en Arabia Saudita a los equipos nacionales de cada continente. Los interesados pueden inscribirse en este enlace.

