El regreso de Snake: ¿obra maestra o remake innecesario? Reseña del juego Metal Gear Solid Delta

El próximo 28 de agosto, Konami pondrá en el mercado Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, remake del legendario videojuego lanzado en 2004 para PlayStation 2. La nueva versión llega con un envoltorio técnico renovado gracias a Unreal Engine 5, mantiene intacta la historia de orígenes de Big Boss y ofrece modos de control modernos. Sin embargo, lo que debía ser una celebración de uno de los juegos más influyentes del género sigiloso ha generado un debate crítico: ¿es un homenaje impecable o un ejercicio demasiado reverente que renuncia a innovar?

El núcleo argumental permanece intacto: en plena Guerra Fría, el agente Naked Snake debe infiltrarse en territorio soviético para frenar la amenaza del arma nuclear Shagohod y enfrentarse a la legendaria The Boss, su antigua mentora. Tal como señaló Michael McWhertor en Polygon, “la relación de Snake con The Boss es compleja y convincente, y la mejor parte de la historia”. El peso narrativo sigue apoyado en largas cinemáticas y conversaciones por radio, que pueden resultar densas para quienes se acercan por primera vez a la saga.

Diseño audiovisual

El salto técnico es innegable. Los entornos selváticos lucen más densos y detallados, con fauna que reacciona dinámicamente y climas que transmiten humedad y hostilidad. Hayes Madsen destacó en su reseña que “puedes prácticamente sentir la humedad que se desprende de la jungla”. Sin embargo, no todos los críticos celebran este realismo: el mismo Madsen consideró que los modelos de personajes se sienten extraños y que la eliminación del filtro sepia del original borra parte de la estética de película de espionaje setentera.

Otros medios discrepan. Para Tom Regan en The Guardian, los nuevos controles y el acabado visual convierten a Delta en un “renacimiento cinematográfico del caos de la Guerra Fría”, mientras que Ollie Barder en Forbes fue aún más lejos: “esta versión supera al original en casi todos los aspectos”. La opinión general oscila entre quienes celebran la fidelidad estética y quienes lamentan la pérdida de cierto encanto excéntrico de la obra de Hideo Kojima.

Jugabilidad y sistemas

Konami ofrece dos maneras de jugar: el Legacy Mode, que conserva la cámara cenital, y el New Style, con perspectiva al hombro (que divide opiniones). Regan lo calificó como “una revelación”, al volver a Snake más ágil y accesible. Madsen, en cambio, argumenta que no se rediseñaron las mecánicas para esa nueva cámara, lo que provoca combates desequilibrados: el duelo contra The Fury se vuelve más frustrante, mientras que la batalla final contra The Boss resulta más fácil. La esencia de Snake Eater sigue intacta: sistemas de camuflaje, heridas que deben curarse manualmente y un amplio abanico de armas y recursos para avanzar de manera letal o no letal. McWhertor lo resume como “la experimentación es el corazón latente de la franquicia”, al recordar que es posible desde lanzar colmenas a los enemigos hasta alimentarse con serpientes o tarántulas para recuperar energía.

