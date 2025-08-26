El regreso de Snake: ¿obra maestra o remake innecesario? Reseña del juego Metal Gear Solid Delta

El próximo 28 de agosto, Konami pondrá en el mercado Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, remake del legendario videojuego lanzado en 2004 para PlayStation 2. La nueva versión llega con un envoltorio técnico renovado gracias a Unreal Engine 5, mantiene intacta la historia de orígenes de Big Boss y ofrece modos de control modernos.
Sin embargo, lo que debía ser una celebración de uno de los juegos más influyentes del género sigiloso ha generado un debate crítico: ¿es un homenaje impecable o un ejercicio demasiado reverente que renuncia a innovar?