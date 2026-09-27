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Más usuarios reportan bloqueos en WhatsApp: así puede revisar su cuenta

Usuarios han reportado en los últimos días que sus números fueron suspendidos y recibieron un aviso que les impide utilizar WhatsApp. Estas son las conductas que pueden provocar la suspensión y las opciones para solicitar una revisión.

  • ¿WhatsApp le bloqueó la cuenta? Esto puede estar detrás de la suspensión. Foto: Getty
    ¿WhatsApp le bloqueó la cuenta? Esto puede estar detrás de la suspensión. Foto: Getty
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
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La suspensión de una cuenta de WhatsApp puede aparecer de un momento a otro. El usuario intenta abrir la aplicación y, en lugar de acceder a sus conversaciones, encuentra un aviso que informa que su número no tiene permiso para utilizar el servicio. En los últimos días, varios usuarios han reportado este tipo de bloqueos. La situación afecta tanto a quienes utilizan la aplicación para conversaciones personales como a personas que dependen de ella para comunicarse con clientes, compañeros de trabajo o familiares.

Tranquilo, el bloqueo no necesariamente significa que la cuenta haya sido eliminada de manera definitiva. WhatsApp establece diferentes medidas según la actividad detectada y permite solicitar una revisión en determinados casos.

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Pero, ¿Qué conductas pueden provocar la suspensión de una cuenta de WhatsApp? Una de las prácticas que puede llevar al bloqueo es enviar un mismo mensaje, o contenidos similares, a muchas personas en poco tiempo. El comportamiento puede ser detectado por los sistemas de la plataforma por spam, sobre todo cuando los mensajes llegan a números que no tienen guardado al remitente.

También puede generar restricciones el uso de herramientas externas para automatizar mensajes o respuestas. Esto incluye bots, programas y aplicaciones que no están autorizados por WhatsApp.

Otro caso corresponde a las versiones no oficiales de la aplicación. WhatsApp también contempla medidas frente a cuentas relacionadas con acoso, contenido ilegal, números falsos, suplantación de identidad y actividades que puedan afectar la seguridad de otros usuarios.

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Las medidas pueden variar. Una cuenta puede quedar suspendida durante un periodo determinado o recibir un bloqueo permanente, dependiendo de la situación.

¿Cómo solicitar la revisión de una cuenta bloqueada en WhatsApp?

El primer paso para quien considere que su número fue suspendido por error está dentro de la propia aplicación. Al intentar ingresar, el usuario puede encontrar el mensaje “Esta cuenta no tiene permiso para usar WhatsApp”. Si aparece la opción “Solicitar revisión”, puede seleccionarla y enviar la petición para que WhatsApp analice nuevamente el caso.

La respuesta puede tardar hasta 24 horas. Ojo, la solicitud está asociada al número que fue suspendido y contactar al soporte por otros medios no acelera el proceso.

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¿Qué hacer si WhatsApp no permite solicitar una revisión?

En ese escenario, la plataforma señala que la decisión puede ser definitiva y que no es posible presentar una apelación desde WhatsApp. Si el problema está relacionado con una versión no oficial, el usuario debe eliminarla e instalar la versión original antes de intentar recuperar el acceso.

También puede recurrir al soporte de WhatsApp para explicar el caso y proporcionar datos como el número de teléfono, el correo electrónico y el dispositivo utilizado habitualmente.

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La solicitud de revisión no implica que la cuenta vaya a ser habilitada nuevamente. WhatsApp determina el resultado después de analizar la actividad asociada con el número.

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