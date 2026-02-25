Torneo Nacional de Robótica VEX definirá en Medellín a representantes de Colombia para el mundial

El torneo es organizado por la Universidad EIA, a través de su programa de Ingeniería Mecatrónica, en alianza con la Fundación Global AC&T. Durante las jornadas, los equipos competirán con robots diseñados, construidos y programados por los propios estudiantes para resolver retos técnicos definidos por el sistema internacional VEX.

Este jueves y viernes, el campus de Las Palmas de la Universidad EIA será sede del Torneo Nacional de Robótica Extrema VEX 2026 , evento que reunirá a más de 60 equipos de distintas regiones del país y tendrá como principal resultado la selección de los representantes colombianos al campeonato mundial de robótica educativa.

Robótica Extrema VEX es el certamen oficial en Colombia que evalúa competencias en áreas STEAM —ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas— mediante pruebas que combinan programación autónoma y control manual.

La competencia se divide por rangos de edad. La categoría VEX IQ está dirigida a estudiantes entre los 8 y 14 años, mientras que VEX VRC y VEX U agrupan a jóvenes de bachillerato y nivel universitario.

El objetivo del torneo es definir a los equipos que obtendrán el cupo directo al VEX Robotics World Championship, que se realizará en St. Louis, Misuri, entre el 21 y el 30 de abril de 2026. Este evento cuenta con el Guinness World Record como la competencia de robótica educativa más grande del mundo y reúne a más de 21.000 equipos de distintos países.

Para los estudiantes, la clasificación al mundial implica competir en un escenario internacional frente a delegaciones de países con alto desarrollo tecnológico, como China, Japón, India y Estados Unidos. También representa una vitrina académica que puede derivar en oportunidades de formación avanzada y vinculación con ecosistemas tecnológicos globales.

La participación colombiana en ediciones anteriores ha mostrado resultados destacados. Equipos del país han competido en sedes como Dallas, enfrentándose a delegaciones asiáticas y norteamericanas. Entre los antecedentes mencionados están equipos de colegios públicos del Oriente antioqueño, estudiantes de la Fundación IQ de Barranquilla, del Politécnico de Bucaramanga y delegaciones universitarias que han logrado avanzar en las competencias.

Uno de los componentes del torneo será la participación de equipos conformados exclusivamente por niñas y jóvenes en el marco del programa Girl Powered Latam. Estos equipos competirán en la categoría VEX IQ MEDIA, dirigida a estudiantes entre los 11 y 14 años, como parte de una estrategia para promover la participación femenina en áreas de ingeniería y tecnología.

En esta edición participarán tres equipos de la Institución Educativa Antonio Derka, ubicada en la Comuna 1 de Medellín, así como delegaciones provenientes de municipios antioqueños como Santo Domingo, Guarne, Cáceres, Carolina del Príncipe, Caucasia, Frontino y San Pedro de los Milagros. El torneo permitirá observar el nivel técnico de los equipos y definir a quienes representarán a Colombia en el campeonato mundial.