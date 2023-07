Desde Gustavo Petro hasta Shakira: ¿cuáles famosos ya están en Threads? La nueva red social que causa furor

Hace menos de 24 horas Meta, la compañía de Mark Zuckerberg, abrió la red social Threads que significa “Hilos” en español. Se trata de la nueva red social anclada a Instagram que permite a los usuarios compartir sus ideas y pensamientos para generar grandes conversaciones en comunidad. Muy similar al funcionamiento de Twitter que desde el año pasado, se convirtió propiedad del multimillonario Elon Musk.

En este corto tiempo de funcionamiento de Threads, ya hay más de 10 millones de usuarios registrados en la red social. Muchos de ellos estrellas reconocidas que prefirieron abrirse un perfil en esta nueva red que seguir en la del pajarito azul que ha tenido varios cambios desde el cambio de propietario. El cambio más reciente de Musk fue que las fuentes no verificadas solo podrían leer 600 trinos al día.

Mark Zuckerberg dio la bienvenida a la red social: “Let’s do this. Welcome to Threads” (Hagámoslo. Bienvenidos a Threads).