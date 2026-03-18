Sony apostó USD 3.600 millones por un juego del que depende su futuro: ¿qué hay detrás de Marathon?

En 2022, la multinacional tecnológica japonesa Sony protagonizó uno de los más grandes movimientos financieros de los últimos años al pagar 3.600 millones de dólares para adquirir Bungie, un estudio de videojuegos conocido por haber creado Halo y Destiny, dos de las franquicias más influyentes del sector en las últimas dos décadas.
La intención de los nipones era que Bungie produjera el próximo gran juego en línea de su marca de entretenimiento digital PlayStation, uno capaz de mantenerse vigente durante años gracias a actualizaciones constantes y millones de usuarios activos, al estilo del conocido Fortnite.