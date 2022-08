Bloqueo de capturas de pantalla para ver mensajes una vez

View Once (o ver solo una vez) ya es una forma popular de compartir fotos o medios que no necesitan tener un registro digital permanente. No obstante, la aplicación busca bloquear la posibilidad de capturas de pantalla para este tipo de mensajes. Esta característica se encuentra aún en pruebas y no tiene fecha para su implementación.