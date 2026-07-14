Hija de Bill Gates es acusada de generar “clics falsos” para quedarse con comisiones por compras en línea

Phia, la empresa fundada en 2025 por Phoebe Gates, hija menor de Bill Gates y Melinda French Gates, junto con Sophia Kianni, es señalada de utilizar una técnica conocida como “clics forzados” para atribuirse comisiones por ventas que, según expertos, no le correspondían. La denuncia se originó a partir de una investigación del especialista en publicidad digital Benjamin Edelman, cuyos hallazgos fueron recopilados por Bloomberg. Phia es una asistente de compras impulsada por inteligencia artificial que ayuda a los usuarios a comparar precios y encontrar cupones de descuento en ropa y accesorios. Entérese: “Me trae recuerdos muy dolorosos de mi matrimonio”: caso Epstein reabre heridas en la vida conyugal de Melinda French con Bill Gates

Su modelo de negocio se basa en el marketing de afiliados, un sistema mediante el cual una plataforma recibe una comisión cuando un usuario hace clic voluntariamente en un enlace y finaliza una compra. Sin embargo, Edelman sostiene que la extensión habría roto esa regla básica. Según el investigador, al analizar el código de la aplicación encontró una función interna denominada “enable_coupon_auto_drop”, diseñada para activar enlaces de afiliados sin que el usuario realizara ninguna acción. La práctica ocurriría cuando la persona ya estaba en el carrito de compras o en la página de pago del comercio, momento en el que la extensión abría una pestaña invisible en segundo plano para insertar el código de afiliado de Phia y asegurarse la comisión.

Bloomberg aseguró haber probado la extensión móvil de Phia en más de 50 sitios web y encontró el mismo comportamiento; durante el proceso de compra se abría automáticamente una pestaña oculta que cargaba el enlace de afiliado antes de cerrarse en cuestión de segundos, una acción prácticamente imperceptible para el usuario. Edelman, explicó que el sistema habría sido diseñado para evitar su detección. En sus hallazgos, la función permanecía desactivada para quienes navegaban desde computadores de escritorio, pero se activaba cuando identificaba que el usuario utilizaba un dispositivo con iOS. Esa diferencia técnica, señaló, podría explicar por qué las revisiones habituales de fraude no detectaron antes el comportamiento. Le puede interesar: “Empresas usan IA como excusa para despedir empleados”: experto IBM

¿Cómo afectan los presuntos clics falsos de Phia a comercios y creadores de contenido?

El especialista advirtió que este tipo de prácticas afecta tanto a los comercios como a quienes generan contenido especializado. Por un lado, las tiendas terminan pagando comisiones por ventas que habrían conseguido de forma orgánica, sin intervención real de un afiliado. Por otro, medios y creadores que sí recomendaron un producto podrían perder la comisión cuando la extensión reemplaza el enlace original en el último momento del proceso de compra.

Edelman también señaló que este tipo de herramientas puede incurrir en las llamadas “violaciones de stand-down”, una práctica mediante la cual una extensión sustituye el código de afiliado legítimo justo antes de finalizar la compra, apropiándose del pago correspondiente.

Así explicó Phia el supuesto error que generó la polémica por los clics falsos

Tras conocerse la investigación, un portavoz de Phia reconoció la existencia del problema, aunque negó que se tratara de una estrategia deliberada. “En las últimas 24 horas, nos enteramos de que una actualización reciente de nuestro código fuente estaba provocando errores de atribución por parte de un subconjunto de usuarios”, declaró el portavoz a Bloomberg. Añadió que “en cuanto recibimos la notificación, nuestro equipo trabajó toda la noche para identificar y mitigar el problema, el cual ya ha sido resuelto”.

La compañía también aseguró que el código cuestionado había sido incorporado en diciembre, que la plataforma es auditada periódicamente por sus socios de la red de afiliados y que “siempre ha mantenido el cumplimiento normativo”. De interés: Vestidos que alumbran y telas hechas con ingeniería biológica: así fue la Semana de la Alta Costura de París 2026 No obstante, Edelman considera que la explicación no coincide con la evidencia encontrada. Según su análisis, la función fue incorporada en la versión 1.9.33 de la aplicación el 13 de diciembre de 2025 y permaneció activa durante cerca de siete meses, incluyendo la temporada de compras de fin de año. El investigador afirmó que resulta difícil considerar el episodio como un simple error, pues, Phia “construyó y lanzó intencionalmente una función que ellos mismos llaman ‘auto_drop’ y que hace exactamente lo que dice”. Tampoco el historial les favorece, pues no es la primera vez que Phia enfrenta cuestionamientos. En noviembre de 2025, la revista Fortune informó que investigadores de seguridad detectaron que una versión de la extensión recopilaba más datos de los usuarios de los que la empresa había revelado, incluyendo el contenido de páginas web visitadas que podía contener información sensible. Tras conocer los hallazgos, Phia eliminó esa función y aseguró que el objetivo era identificar si un sitio correspondía a una tienda en línea para ampliar su servicio, por lo que pasó a registrar únicamente las URL.

El rápido crecimiento de Phia, la startup de Phoebe Gates valorada en 185 millones de dólares

La controversia llega cuando Phia atravesaba uno de sus mejores momentos. De acuerdo con datos de Appfigures citados por Clarín, la aplicación fue descargada alrededor de 1,2 millones de veces en los últimos doce meses. Además, Forbes informó en enero de 2026 que la startup recaudó 43,5 millones de dólares en una ronda de inversión respaldada por firmas como Notable Capital, Kleiner Perkins y Khosla Ventures. Entre sus inversionistas también figuran la exdirectora de operaciones de Meta, Sheryl Sandberg, y celebridades como Sydney Sweeney, Khloé Kardashian y Hailey Bieber.

La última valoración pública de la compañía asciende a 185 millones de dólares, apenas un año después de su lanzamiento. Mientras continúan las revisiones sobre Phia, expertos en marketing de afiliados han recomendado a los comercios revisar las comisiones pagadas y reclamar reembolsos cuando se comprueben prácticas que incumplen las normas del sector. Siga leyendo: ¿Qué podría frenar la recuperación de la economía mundial? Estos son los riesgos, según Oxford Economics Bloque de preguntas y respuestas:

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