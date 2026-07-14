Hija de Bill Gates es acusada de generar “clics falsos” para quedarse con comisiones por compras en línea

Phia, la empresa fundada en 2025 por Phoebe Gates, hija menor de Bill Gates y Melinda French Gates, junto con Sophia Kianni, es señalada de utilizar una técnica conocida como “clics forzados” para atribuirse comisiones por ventas que, según expertos, no le correspondían.
La denuncia se originó a partir de una investigación del especialista en publicidad digital Benjamin Edelman, cuyos hallazgos fueron recopilados por Bloomberg. Phia es una asistente de compras impulsada por inteligencia artificial que ayuda a los usuarios a comparar precios y encontrar cupones de descuento en ropa y accesorios.
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