La empresa tecnológica Oracle despidió a 21.000 empleados en un año: estos fueron los motivos

Oracle despidió alrededor de 21.000 trabajadores a nivel global entre mayo de 2025 y mayo de 2026 como parte de una reorganización empresarial relacionada con la expansión de sus negocios de inteligencia artificial (IA) y computación en la nube. La reducción de personal, confirmada en el informe anual de la compañía, ocurrió en sus diferentes operaciones internacionales y responde a ajustes en su estructura organizacional, cambios estratégicos y la incorporación de nuevas tecnologías en sus procesos.

De acuerdo con el documento corporativo, la compañía pasó de tener cerca de 162.000 empleados de tiempo completo al 31 de mayo de 2025 a aproximadamente 141.000 trabajadores al 31 de mayo de 2026, una disminución cercana al 13% de su plantilla mundial. Oracle señaló que la reducción de empleos estuvo relacionada con diversos factores, entre ellos cambios en la dirección del negocio, modificaciones en su portafolio de productos, evaluaciones de desempeño, la integración de adquisiciones corporativas y la implementación de nuevas estrategias de crecimiento. Además, la empresa indicó que “el despliegue de tecnologías de IA en nuestras operaciones ha resultado, y puede seguir resultando, en reducciones de nuestra plantilla de empleados”.

La compañía vinculó los recortes a cambios estratégicos y al uso de inteligencia artificial. FOTO: AFP

La reorganización de Oracle y el avance de la inteligencia artificial