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La empresa tecnológica Oracle despidió a 21.000 empleados en un año: estos fueron los motivos

La reducción de personal se registró durante el último año fiscal y hace parte de un proceso de reorganización de la compañía ante los cambios tecnológicos y sus nuevas prioridades de negocio.

  • La plantilla de la empresa pasó de 162.000 a 141.000 trabajadores entre 2025 y 2026. FOTO: AFP
    La plantilla de la empresa pasó de 162.000 a 141.000 trabajadores entre 2025 y 2026. FOTO: AFP
  • La compañía vinculó los recortes a cambios estratégicos y al uso de inteligencia artificial. FOTO: AFP
    La compañía vinculó los recortes a cambios estratégicos y al uso de inteligencia artificial. FOTO: AFP
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 1 hora
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Oracle despidió alrededor de 21.000 trabajadores a nivel global entre mayo de 2025 y mayo de 2026 como parte de una reorganización empresarial relacionada con la expansión de sus negocios de inteligencia artificial (IA) y computación en la nube.

La reducción de personal, confirmada en el informe anual de la compañía, ocurrió en sus diferentes operaciones internacionales y responde a ajustes en su estructura organizacional, cambios estratégicos y la incorporación de nuevas tecnologías en sus procesos.

De acuerdo con el documento corporativo, la compañía pasó de tener cerca de 162.000 empleados de tiempo completo al 31 de mayo de 2025 a aproximadamente 141.000 trabajadores al 31 de mayo de 2026, una disminución cercana al 13% de su plantilla mundial.

Oracle señaló que la reducción de empleos estuvo relacionada con diversos factores, entre ellos cambios en la dirección del negocio, modificaciones en su portafolio de productos, evaluaciones de desempeño, la integración de adquisiciones corporativas y la implementación de nuevas estrategias de crecimiento.

Además, la empresa indicó que “el despliegue de tecnologías de IA en nuestras operaciones ha resultado, y puede seguir resultando, en reducciones de nuestra plantilla de empleados”.

La compañía vinculó los recortes a cambios estratégicos y al uso de inteligencia artificial. FOTO: AFP
La compañía vinculó los recortes a cambios estratégicos y al uso de inteligencia artificial. FOTO: AFP

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La reorganización de Oracle y el avance de la inteligencia artificial

La compañía, fundada en 1977 y conocida por su negocio de bases de datos empresariales, ha fortalecido en los últimos años su presencia en el mercado de servicios en la nube, donde compite con empresas como Amazon Web Services y Microsoft Azure. En este proceso, ha incrementado sus inversiones en infraestructura tecnológica, especialmente en centros de datos y capacidad de procesamiento destinada al desarrollo de inteligencia artificial.

Los ajustes laborales realizados por Oracle incluyeron despidos que empleados de alto nivel calificaron como “significativos” durante abril mediante publicaciones en línea, aunque la dimensión total de los recortes solo se conoció tras la publicación del informe anual.

La empresa informó que los cambios generaron cerca de US$1.800 millones en indemnizaciones por despido y otros gastos asociados a la reestructuración durante el último ejercicio fiscal, una cifra superior a los US$374 millones reportados en el periodo fiscal anterior.

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Oracle también advirtió que sus esfuerzos de reestructuración “pueden resultar disruptivos” y señaló que la reorganización podría ocasionar escasez de personal cualificado en determinados cargos, lo que podría afectar la productividad y sus resultados financieros.

Frente a su estrategia de crecimiento, la compañía le dijo al medio BBC: “A medida que crecen nuestros negocios de computación en la nube e inteligencia artificial, seguiremos balanceando nuestros recursos y reestructurando nuestros equipos de desarrollo para asegurarnos de contar con las personas adecuadas que puedan ofrecer los mejores productos de nube e IA a nuestros clientes en todo el mundo”.

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