La empresa tecnológica Oracle despidió a 21.000 empleados en un año: estos fueron los motivos

Oracle despidió alrededor de 21.000 trabajadores a nivel global entre mayo de 2025 y mayo de 2026 como parte de una reorganización empresarial relacionada con la expansión de sus negocios de inteligencia artificial (IA) y computación en la nube.
La reducción de personal, confirmada en el informe anual de la compañía, ocurrió en sus diferentes operaciones internacionales y responde a ajustes en su estructura organizacional, cambios estratégicos y la incorporación de nuevas tecnologías en sus procesos.