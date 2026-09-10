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OpenAI da un giro y pide al Congreso de EE. UU. una regulación obligatoria para la IA

Chris Lehane dijo que los compromisos voluntarios de los desarrolladores ya no son suficientes ante la posibilidad de que la propia IA acelere el desarrollo de sistemas cada vez más avanzados.

  • OpenAI pide al Congreso de EE. UU. normas de seguridad obligatorias para la IA. FOTO: AFP
    OpenAI pide al Congreso de EE. UU. normas de seguridad obligatorias para la IA. FOTO: AFP
Agencia AFP
hace 23 minutos
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OpenAI instó el miércoles al Congreso de Estados Unidos a que apruebe rápidamente normas de seguridad obligatorias para los sistemas de inteligencia artificial más potentes, sobre los cuales los propios investigadores multiplican las advertencias.

El director de asuntos globales de OpenAI, Chris Lehane, afirmó en una declaración que los compromisos voluntarios de los desarrolladores de IA ya no eran suficientes y exhortó a los legisladores a actuar antes de que el Congreso levante sus sesiones en diciembre.

“La perspectiva de un desarrollo de IA acelerado por la propia IA exige algo más que compromisos voluntarios”, escribió Lehane, argumentando que Estados Unidos necesita normas obligatorias vinculadas a lo que los modelos pueden realmente hacer, en lugar del tamaño de las empresas.

Lea también: La IA podría dejar sin empleo a uno de cada cinco trabajadores de oficina para 2030: Anthropic

La compañía, creadora de ChatGPT, señaló que desea un marco federal basado en estándares comunes de pruebas, evaluación independiente de los modelos de vanguardia, requisitos de ciberseguridad más estrictos e informes obligatorios de incidentes graves de seguridad.

FOTO: GETTY
FOTO: GETTY

Este llamado se produce en medio de crecientes temores sobre el impacto de la IA, tras revelarse que una poderosa tecnología de OpenAI que operaba fuera de supervisión humana hackeó de forma autónoma la plataforma Hugging Face en julio.

Los temores se intensificaron aún más tras la dimisión del investigador de Anthropic, Jacob Coxon, quien acusó a las empresas de “jugar con nuestras vidas” en la carrera por desarrollar modelos de IA.

La declaración de Lehane supone un giro importante de la empresa que, en línea con la administración de Donald Trump, se había opuesto antes a que los estados trazaran sus propias normas sobre IA, pidiendo en su lugar que el Congreso creara leyes federales.

Entérese: La IA podría matarnos en una década: la dura advertencia de investigador de OpenAI y Anthropic luego de renunciar

Eso sigue siendo una meta difícil en un Washington políticamente dividido. El cambio de postura alinea a OpenAI con el apoyo de su rival, Anthropic, a una regulación más estricta.

Ninguna ley federal regula hoy estos modelos en Estados Unidos. La administración Trump ha privilegiado hasta ahora un enfoque ligero, para mantener la competitividad frente a China y neutralizar las leyes adoptadas por los estados. A dos meses de las elecciones legislativas de mitad de mandato, la IA se ha convertido en un tema de campaña central.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué normas de seguridad para la inteligencia artificial pidió OpenAI al Congreso de Estados Unidos?
OpenAI pidió un marco federal obligatorio que incluya estándares comunes de pruebas, evaluaciones independientes de los modelos de vanguardia, mayores requisitos de ciberseguridad y reportes obligatorios de incidentes graves de seguridad.
¿Cuándo quiere OpenAI que el Congreso de Estados Unidos apruebe nuevas normas para la IA?
OpenAI pidió que los legisladores actúen antes de que el Congreso levante sus sesiones en diciembre.
¿Qué significa que OpenAI quiera una regulación de IA basada en las capacidades de los modelos?
Significa que las obligaciones regulatorias deberían depender de lo que un sistema de inteligencia artificial puede hacer realmente y no del tamaño o las características de la empresa que lo desarrolla.

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