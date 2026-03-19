El negocio de recordar: cómo la nostalgia se convirtió en la estrategia más rentable del entretenimiento

¿Cuánto vale recordar? La industria del entretenimiento lleva años intentando calcular ese número y la respuesta sigue sorprendiendo. Los vinilos, declarados obsoletos en los años 90, superaron en ingresos a los CDs en Estados Unidos en los últimos dos años por primera vez en décadas.
La película Top Gun: Maverick, que llegó 36 años después de la original, recaudó más de 1.400 millones de dólares. El mercado de ropa de segunda mano proyectaba un valor de 77.000 millones de dólares en todo el mundo. La nostalgia no es un nicho, es una de las estrategias comerciales más rentables del entretenimiento global.