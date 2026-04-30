El futuro se dobla y cabe en el bolsillo: así son los nuevos teléfonos plegables de Motorola

*Enviada especial
El teléfono inteligente promedio ya mide más de 16 centímetros. Los teléfonos plegables resuelven el dilema del tamaño y la manera de guardarlo de la manera más simple: doblándose, pero además los nuevos diseños y texturas de estos celulares flexibles hacen que ahora estos plegables se quieran mostrar y sobresalgan en los bolsillos. Toda una paradoja que está logrando Motorola, la marca líder a nivel global en cuanto a celulares plegables se refiere.
Rubén Castaño, vicepresidente de diseño y marca para Motorola a nivel global, confirma que con el razr original, “tenemos la cuota número uno del mercado y en Estados Unidos más del 40 % del mercado y desde la cuarta generación hasta esta séptima que estamos lanzando ahora, 25 % de personas que compran un dispositivo razr vienen de Apple”.
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Es que justo esta semana Motorola presentó en Los Ángeles dos nuevos teléfonos plegables: el razr 70 ultra y el razr 70, los dispositivos con los que la compañía refuerza una línea que desde 1996, con el mítico StarTAC, definió cómo cabe un celular en el bolsillo. EL COLOMBIANO estuvo presente en Los Ángeles conociendo de primera mano estos modelos y además dos nuevos lanzamientos Brilliant Collection con cristales Swarovski y sonido Bose, junto a una renovada familia moto g y nuevas funciones inteligentes.