La élite de Silicon Valley que figura en los archivos Epstein

Todo lo relacionado con el delincuente sexual Jeffrey Epstein sorprende más que lo anterior. La última liberación de documentos judiciales sobre el caso, divulgada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, volvió a poner el foco sobre la extensa red de relaciones que tejió durante años, incluso después de haber sido condenado en 2008 por delitos sexuales.
En total, se trata de cerca de 3,5 millones de páginas publicadas en respuesta a la Epstein Files Transparency Act, aprobada en noviembre de 2025, que revelan comunicaciones, agendas, correos electrónicos y reportes recopilados por investigadores federales.