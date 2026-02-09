x

La élite de Silicon Valley que figura en los archivos Epstein

La última liberación de archivos judiciales sobre Epstein revela la magnitud de sus contactos con empresarios de varias industrias.

  • FOTO AFP
    FOTO AFP
Leonardo Bautista Romero
Leonardo Bautista Romero

Tendencias

hace 2 horas
bookmark

Todo lo relacionado con el delincuente sexual Jeffrey Epstein sorprende más que lo anterior. La última liberación de documentos judiciales sobre el caso, divulgada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, volvió a poner el foco sobre la extensa red de relaciones que tejió durante años, incluso después de haber sido condenado en 2008 por delitos sexuales.

En total, se trata de cerca de 3,5 millones de páginas publicadas en respuesta a la Epstein Files Transparency Act, aprobada en noviembre de 2025, que revelan comunicaciones, agendas, correos electrónicos y reportes recopilados por investigadores federales.

Uno de los elementos más llamativos de esta nueva tanda de archivos es la frecuencia con la que aparecen nombres clave del sector tecnológico global. Empresarios, inversionistas y fundadores de algunas de las compañías más influyentes del mundo figuran repetidamente en los documentos, lo que da cuenta del grado de cercanía entre Epstein y la élite de Silicon Valley.

Las autoridades, sin embargo, han sido claras en un punto: la mención de un nombre en los archivos no implica la comisión de un delito, ni siquiera contacto directo con Epstein. En muchos casos, se trata de referencias indirectas, correos reenviados, artículos de prensa compartidos o incluso pistas no verificadas aportadas por ciudadanos.

Entre los nombres que aparecen con mayor frecuencia está el del cofundador de Microsoft, Bill Gates, cuya relación con Epstein ya había sido documentada por medios como The New York Times y The Wall Street Journal.

Los nuevos archivos incluyen referencias a encuentros, llamadas y correos, así como borradores de mensajes escritos por el propio Epstein, en los que lanza acusaciones que no han sido corroboradas. Gates ha rechazado esas afirmaciones y ha reiterado públicamente su arrepentimiento por haber tenido contacto con el financista.

También figuran con cientos o miles de menciones empresarios como Reid Hoffman, Peter Thiel y Elon Musk. En la mayoría de los casos, los documentos muestran intercambios logísticos —invitaciones a almuerzos, coordinación de llamadas o comentarios sobre terceros— más que evidencia de una relación personal profunda. Algunos de ellos han reconocido encuentros puntuales; otros han negado visitas a propiedades asociadas con Epstein, como su isla privada en el Caribe.

Los archivos también incluyen menciones a fundadores de Google, ejecutivos de Meta y Amazon, y figuras del ámbito académico y político. En varios correos, Epstein aparece intentando posicionarse como intermediario, consejero o facilitador de contactos, incluso años después de su condena, lo que refuerza la idea de que buscó mantener influencia en círculos de poder hasta el final de su vida.

Lea también: EE. UU. publica más de tres millones de páginas de los archivos de Epstein un mes después de la fecha límite

Especialistas en transparencia y justicia señalan que el valor principal de esta divulgación no está en confirmar delitos adicionales, sino en entender cómo operaban las redes de influencia alrededor de Epstein y por qué logró conservar acceso a figuras clave durante tanto tiempo. Al mismo tiempo, advierten sobre el riesgo de convertir listas de nombres en juicios públicos sin sustento probatorio.

Con esta publicación, el Departamento de Justicia da por cerrado el proceso de liberación de archivos relacionados con el caso Epstein. Lo que queda ahora es una revisión detallada por parte de periodistas, académicos y la sociedad civil, en un debate que vuelve a poner sobre la mesa la relación entre poder, dinero, reputación y rendición de cuentas.

